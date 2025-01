Kleinmachnow – Grüne gehen ohne Wahlempfehlung in die Bürgermeister-Stichwahl

Die Mitglieder von BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN Kleinmachnow haben am 29. Januar die Schlussfolgerungen aus dem Ergebnis der Bürgermeisterwahl diskutiert. Nach einem insgesamt fairen und sachlichen Wahlkampf sehen die Grünen keinen Grund, einen der beiden verbleibenden Kandidaten bei der Stichwahl herausgehoben zu unterstützen.

Keiner der drei Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Kleinmachnow hat bei der Wahl am 26. Januar die absolute Mehrheit erreicht. Deshalb findet am 16. Februar eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten statt. Die Entscheidung fällt zwischen Bodo Krause (CDU/FDP) und Markus Schmidt (SPD).

Die Mitgliederversammlung der Grünen hat beschlossen, ihren Wählerinnen und Wählern keine Empfehlung für die Stichwahl zu geben. Von einem künftigen Bürgermeister erwarten die Grünen, dass er: das beschlossene Klimaschutzkonzept der Gemeinde konsequent umsetzt, die Instrumente zur Bürgerbeteiligung in der Gemeinde ausbaut und sich konstruktiv an einer Lösung für den dauerhaften Erhalt der Kammerspiele beteiligt. Die Grünen appellieren an ihre Wählerinnen und Wähler, sich an der Stichwahl am 16. Februar zu beteiligen.

Foto: Manfred Thomas