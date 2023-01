Kleinmachnow gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Seit 1996 wird in Deutschland am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. An diesem Datum befreiten Soldaten der Roten Armee 1945 das Konzentrationslager Auschwitz.

Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das Vernichtungslager Auschwitz. Den Jahrestag nimmt die Gemeinde Kleinmachnow zum Anlass, an die Gräuel der NS-Zeit zu erinnern und der Millionen Opfer der Verfolgung zu gedenken.

Datum: 27.01.2023

27.01.2023 Uhrzeit: 15:00 Uhr

15:00 Uhr Ort: Gedenkstein auf dem OdF-Platz (Ecke Ernst-Thälmann-Straße/Hohe Kiefer)

Während der NS-Zeit ermordeten die Nazis in Auschwitz über anderthalb Millionen Männer, Frauen und Kinder – vor allem Juden, Sinti und Roma, aber auch viele andere Verfolgte.

Der Jahrestag der Befreiung des Lagers wurde 1996 auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog offizieller deutscher Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Die Vereinten Nationen erklärten den 27. Januar im Jahr 2005 zum Internationalen Tag des Gedenkens an alle Opfer des Holocausts. PM

