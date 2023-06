Friedhofsführung am Weinbergweg

Heimatforscher Jens Leder lädt am 10. Juni zu einem Rundgang über den Teltower Friedhof am Weinbergweg ein. Im Zuge der historischen Stadtsanierung und einer regen Geschichtsforschung hat sich der Ort zu einem bedeutenden kommunalen Erinnerungsort entwickelt.

Neben den beliebten monatlichen Führungen durch die Teltower Altstadt (nächster Termin: 08. Juli) bietet der Heimatverein am 10. Juni 2023 eine ganz besondere Führung an. Heimatforscher Jens Leder lädt zu einem Rundgang über den Friedhof am Weinbergweg ein, um Geschichtsinteressierte davon zu überzeugen, dass sich die Teltower Anlage im Vergleich zum größeren und bekannteren Stahnsdorfer Südwestkirchhof durchaus sehen lassen kann.

Auf dem Anfang des 19. Jahrhunderts angelegten Teltower Friedhof ruhen Persönlichkeiten, die Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte geschrieben haben. Den Anfang machte die vor mehr als zehn Jahren neu gestaltete Grabstätte des Malers und Bildhauers August Mattausch. Die Grabstätten der Teltower Bürgermeister Liebig und Palleske zeugen vom wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt zu Beginn des 20. Ein weiteres Grabmal erinnert an den Kaufhausbesitzer Lindemann, die Grabstätte Scholz steht für die wechselvolle Geschichte der ehemaligen Gaststätte am Regionalbahnhof.

Auch Spuren jüdischen Lebens in Teltow wie die des AEG-Direktors Paul Mamroth finden sich auf dem Friedhof.

Wer mehr über die dort begrabenen Prominenten erfahren möchte, sollte sich die Führung am 10. Juni nicht entgehen lassen. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Heimatmuseum der Stadt Teltow, Hoher Steinweg 13.

Bild: Grabstelle des AEG-Direktors Paul Mamroth Foto: Jens Leder