Blues´n Garden, ein neues Event in Werder (Havel)

Hendrik Scholz, Veranstalter von Rock´n church in Werder (Havel), erweitert das Konzert- und Musikangebot.

Auf einer großen Streuobstwiese mitten in Werder und an einem der längsten Tage im Jahr, wird zur Midsummer-Party eingeladen. Zwei Bands und ein DJ lassen es grooven. Der Einlass startet um 16:00 Uhr; der Eintritt kostet 20 Euro. Die Kartenzahl ist begrenzt, deshalb wird um Vorbestellung gebeten unter www.rocknchurch.de (Bestellung ausfüllen) oder 0171 5352010. Der Vorverkauf ist im Werderpark im Kartenhaus, in der MAZ-Ticketeria Potsdam (Nauener Tor) und Surf & Sail, Unter den Linden, Werder (Havel) möglich. PM