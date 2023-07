Teltow: Potsdamer Straße halbseitig gesperrt

Durch Arbeiten an einem Erdgas-Hausanschluss kommt es in Teltow auf der Potsdamer Straße bis 13. Juli zu Behinderungen. Die Bushaltestelle Jahnstraße wird nicht bedient.

Wegen Arbeiten an einem Erdgas-Hausanschluss kommt es in Teltow auf der Potsdamer Straße noch bis 13. Juli zu Beeinträchtigungen. In Höhe der Hausnummer 57 wurde eine halbseitige Sperrung vorgenommen; eine Baustellenampel regelt den Verkehr in beiden Richtungen. Bis zum Ende der Bauarbeiten wird die Haltestelle Jahnstraße nicht bedient. Betroffen sind alle von Regiobus und BVG betroffenen Linien.

Bild: Redaktion