Teltow: Gleisbauarbeiten am Regionalbahnhof

In der Nacht vom 07. auf den 08. Januar lässt die Deutsche Bahn eine Weiche am Teltower Regionalbahnhof instandsetzen. Dabei müsse mit Lärmbelästigung gerechnet werden, so das Unternehmen.

IIn der Nacht vom 07. zum 08. Januar wird es am Teltower Regionalbahnhof zwischen 22:45 und 04:35 Uhr wegen Bauarbeiten an einer Weiche zu Lärmbelästigungen kommen. Diese sind zwischen Brahmsstraße und Chopinstraße zu erwarten. Am Mittelstück einer Weiche werden Schweiß- und anschließend Schleifarbeiten durchgeführt.

Dabei kommen ein Gleiskraftwagen zum Transport, jeweils eine handbediente Schraub- und Schleifmaschine sowie ein Stromerzeuger zum Einsatz. Die Arbeiten werden durch die Firma Spitzke Schweißtechnik Großbeeren ausgeführt. Die Deutsche Bahn ist bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. „Dafür bitten wir um Ihr Verständnis“, teilt das Unternehmen mit. Eine Genehmigung für diese Arbeiten wurde durch das Landesamt für Umwelt des Landes Brandenburg erteilt. Zu diesen Bauarbeiten steht ein Ansprechpartner telefonisch unter 01523 2188810 zur Verfügung. PM/ph

Symbolbild: Pixabay.com