Podiumsdiskussion anlässlich der Bürgermeisterwahl in Stahnsdorf

Die Bürgermeisterwahl in Stahnsdorf findet am Sonntag, den 03. März 2024 statt. Der Regionale GewerbeVerein Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf e.V. bittet alle Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfer: „Zeigen Sie Flagge. Beteiligen Sie sich an der Kommunalpolitik, indem Sie Ihrem Kandidaten bzw. Ihrer Kandidatin Ihre Stimme geben.“



„Für uns als Gewerbeverein der Region ist natürlich der Umgang des neuen Bürgermeisters/der neuen Bürgermeisterin mit den örtlichen Gewerbetreibenden, Handwerkern, Freiberuflern und Selbständigen besonders interessant“, so Olaf Binek, Vorsitzender des Gewerbevereins TKS. Darum hat der Regionale Gewerbeverein alle drei Kandidaten eingeladen, sich klar zu positionieren und alle interessierten Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfern Fragen zu stellen. Immerhin gehen die Gewerbesteuereinnahmen direkt an die Gemeinde, direkt in den Haushalt. Bessere Bedingungen für Handel und Gewerbe im Ort also gleich mehr Geld für Kitas, Schulen, Straßen, Parks etc.



Die Podiumsdiskussion findet am Dienstag, den 27. Februar 2024 um 18 Uhr in der „Waldschänke“ in Stahnsdorf (Wannseestraße 21) statt. Die Gäste haben die Möglichkeit, durch eigene Fragen den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen und sich so selbst ein Bild zu machen, welcher der Kandidaten ihre Interessen am besten vertreten kann. Die Moderation übernimmt Claudia Thiel.

Um Anmedlung bis zum 23. Febraur wird gebeten – bitte formlos per E-Mail an vorstand@rgv-online.de



Foto: Gemeinde Stahnsdorf