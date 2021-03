Die aktuellen Corona-Beschlüsse im Überblick

Am Mittwoch haben sich Bundesregierung und Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie verständigt. Was ab 08. März erlaubt ist, welche Öffnungsschritte folgen können: Wir präsentieren die vorgesehenen Maßnahmen im Überblick.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch nicht vollständig mit ihrer vergleichsweise harten Corona-Linie durchsetzen können. Die Regierungschefin hatte im Vorfeld nur vorsichtige Öffnungsschritte bei Inzidenzzahlen von unter 50 bzw. 35 Neuinfektionen bei 100.000 Personen ins Auge gefasst. Diese Grenzwerte wurden nach wachsendem Druck aus der Öffentlichkekt und von Wirtschaftsverbänden gekippt: Vorsichtige Lockerungen sollen stattdessen schon bei Inzidenzen von unter 100 möglich sein. Vor den Beratungen erfolgte nicht – wie bislang üblich – eine Konferenzschaltung mit Virologen, sondern ein Austausch mit Wirtschaftsvertretern. Dies dürfte zum Druck beigetragen haben, den Widerstand gegen vorzeitige Öffnungen größtenteils aufzugeben – trotz derzeit steigender Infektionszahlen.

Nach über neunstündigen Verhandlungen stand ein Lockdown-Lockerungsplan: Einschränkungen werden beibehalten, begleitet von konkreten Öffnungsschritten. In die neue Phase der Pandemie könne man nicht sorglos, „aber doch mit berechtigten Hoffnungen hineingehen“, erklärte Merkel im Anschluss. „Der Frühling 2021 wird ein anderersein als der Frühling im vergagnenen Jahr.“ Die Öffnungsschritte dürften die Entwicklung nicht zurückwerfen.

Über folgende Schritte haben sich Bund und Länder verständigt:

Der aktuelle Lockdown wird mit Lockerungen bis 28. März verlängert.

Die Kontaktbeschränkungen werden ebenfalls ab 08. März gelockert: Treffen von zwei Haushalten, mit bis zu fünf Personen, werden wieder möglich. Kinder unter 14 Jahren werden hierbei nicht mitgerechnet.

Die einzelnen Öffnungsschritte ab 08. März im Überblick. Grafik: Bundesregierung

Öffnungsschritte im Einzelhandel: 50er- und 100-er Inzidenz im Blickpunkt

Blumenläden, Buchhandlungen und Gartenmärkte dürfen ab 08. März öffnen – allerdings mit Personenbegrenzung .

. Der übrige Handel kann unter den folgenden Bedingungen wieder öffnen: Liegt die Inzidenz von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 50, dürfen Geschäfte wieder ihre Türen öffnen. Allerdings gilt hier eine Begrenzung von einem Kunden je 10 Quadratmetern bei einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern.

von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 50, dürfen Geschäfte wieder ihre Türen öffnen. Allerdings gilt hier eine Begrenzung von einem Kunden je 10 Quadratmetern bei einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 kann ein Bundesland ab 08. März den Einzelhandel für sogenanntes Terminshopping („Click and meet“) öffnen.

Kultur, Sport, Freizeitveranstaltungen

Die Regelungen für den Handel gelten auch für Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten – größere Öffnungen unter der 50er-Inzidenz, darüber ebenfalls nur mit individuellen Zeitfenstern.

– größere Öffnungen unter der 50er-Inzidenz, darüber ebenfalls nur mit individuellen Zeitfenstern. Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren: Dies ist ab 08. März im Außenbereich möglich, solange die Inzidenz stabil unter 100 liegt.

Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos können ab 22. März wieder öffnen, sofern die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Die Bedingung ist ein tagesaktueller Corona-Selbst- oder -Schnelltest.

sowie können ab 22. März wieder öffnen, sofern die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Die Bedingung ist ein tagesaktueller Corona-Selbst- oder -Schnelltest. Dieselbe Regelung gilt für Fitnessstudios : Öffnung ab 22. März bei stabiler Inzidenz von unter 100 und bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests.

: Öffnung ab 22. März bei stabiler Inzidenz von unter 100 und bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests. Weitere Öffnungen sind dann erst wieder 14 Tage später möglich, sofern das Infektionsgeschehen stabil bleibt. Also frühestens ab 5. April. Das könnte also erst nach Ostern der Fall sein. Dann können Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern im Außenbereich wieder stattfinden.

Gastronomie und Hotels

Wenn die Inzidenz nach der Einzelhandelsöffnung weitere zwei Wochen lang unter 100 liegt, kann die Außengastronomie ab frühestens 22. März unter strengen Auflagen, vor allem bei der Personenzahl, wieder öffnen. Sitzen aber an einem Tisch Personen aus mehreren Haushalten, ist ein tagesaktueller COVID-19 Schnell- oder Selbsttest der Tischgäste erforderlich. Liegt die Inzidenz unter 50, sind jedoch großzügigere Öffnungen in der Außengastronomie möglich.

ab frühestens 22. März unter strengen Auflagen, vor allem bei der Personenzahl, wieder öffnen. Sitzen aber an einem Tisch Personen aus mehreren Haushalten, ist ein tagesaktueller COVID-19 Schnell- oder Selbsttest der Tischgäste erforderlich. Liegt die Inzidenz unter 50, sind jedoch großzügigere Öffnungen in der Außengastronomie möglich. Keine Öffnungsperspektive wird gegeben für Innen-Gastronomie, Veranstaltungen, Reisen und Hotels – darüber soll auf der nächsten Sitzung von Bund und Ländern am 22. März beraten werden.

wird gegeben für – darüber soll auf der nächsten Sitzung von Bund und Ländern am 22. März beraten werden. Das bedeutet: Osterurlaub im Inland ist nur sehr eingeschränkt möglich, Reisen aber zum Beispiel nach Mallorca mit negativem Corona-PCR-Test schon.

„Notbremse“ und Homeoffice-Regelung

Neu eingeführt wird eine „Notbremse“. Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, treten ab dem zweiten Werktag danach die Regeln wieder in Kraft, die bis zum 7. März gegolten haben, also strengere Kontaktbeschränkungen und mögliche erneute Schließungen.

Die Homeoffice-Regelung wird bis zum 30. April verlängert: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen, sofern die Tätigkeiten es zulassen, wird im Beschluss betont.

Impfung in Arztpraxen

Arztpraxen sollen ab Ende März oder Anfang April den Corona-Impfstoff verimpfen können, um hier mehr Tempo zu machen. Wichtig: Über die Impfreihenfolge entscheiden dann die Arztpraxen nach internem Kenntnissstand über Alter und Gesudheitszustand ihrer Patienten. Es ist davon auszugehen, dass hier zumächst ebenfalls eine Einteilung nach Alters- und Risikogruppen vorgenommen wird, anschließend nach Berufsgruppen. ph

Titelbild: Pixabay.com