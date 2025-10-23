Alle Jahre wieder: Umstellung auf Winterzeit

In der Nacht von Samstag, den 25., auf Sonntag, den 26. Oktober, werden die Uhren um 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr morgens zurückgestellt. Man wird dann also eine Stunde länger schlafen können, denn die Nacht ist dadurch länger. Der Nachteil: Es wird wieder früher dunkel. Die Winterzeit – eigentlich die „Normalzeit“ – endet am 29. März 2026.

Obwohl drei Viertel aller Deutschen laut einer aktuellen Umfrage gegen die Zeitumstellung sind, wird sie nach wie vor praktiziert. Die Termine für Sommer- und Winterzeit wurden von der EU bis zum nächsten Jahr festgelegt. Falls sich die EU-Staaten dann nicht gemeinsam auf eine Zeit einigen (Sommer- oder Winterzeit), bleibt es bei der Zeitumstellung. Eine einheitliche Lösung wird angestrebt, um einen Flickenteppich verschiedener Zeitzonen zu vermeiden.

Bisher können sich die EU-Staaten, die von Polen bis nach Spanien reichen, sich nicht auf eine einheitliche Lösung einigen. Das liegt auch daran, dass die Sonne an der Ostgrenze viel früher aufgeht als weit im Westen: Im Osten ist es bereits hell, wenn im Westen tiefe Nacht herrscht. Für manche wäre die dauernde Sommerzeit günstiger, für andere die Winterzeit.

Begonnen wurde mit der Zeitumstellung 1980 (Grund war die Ölkrise), weil man sich davon Energieeinsparungen erhoffte, aber der Effekt ist umstritten. Manche Länder hatten bereits davor mit der Umstellung begonnen, um den Handel zu erleichtern.

Chronobiologen, die den menschlichen Biorhythmus erforschen, befürworten hingegen eine dauerhafte Winterzeit, da die Umstellung eine erhebliche Störung der inneren Uhr darstellt. Schlafstörungen und eine Zunahme von Migräne sind die Folge.

Ob sich die EU-Staaten im nächsten Jahr einigen, ist ungewiss. Warten wir ab und freuen uns zunächst einmal über die zusätzliche Stunde Schlaf als Ausgleich für die Stunde, die uns bei der Umstellung im vergangenen Frühjahr weggenommen wurde.

