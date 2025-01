Computerbetrug in Teltow: Tatverdächtiger gesucht

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Kriminalpolizei nach einem Tatverdächtigen eines Computerbetruges. Der bislang unbekannte männliche Tatverdächtige soll dem Geschädigten am 05. August 2024 in Teltow die Girokarte entwendet haben. Im Zeitraum vom 05. August bis zum 09. August 2024 soll der unbekannte Mann dann an einem Geldautomaten in Teltow drei Bargeldabhebungen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro vorgenommen haben.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht zur Identifizierung der Person. Nun wurden mit richterlichem Beschluss Lichtbilder zur Veröffentlichung freigegeben. Auffällig ist insbesondere eine Tätowierung an einer Hand des Mannes.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität bzw. Aufenthaltsort geben? Hinweise richten Sie bitte unter Angabe der Fahndungsnummer (2-25) – an die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331/5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen.

Fotos: Polizeidirektion West