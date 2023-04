Stahnsdorf legt „Tiny Forest“ im Ortsteil Güterfelde an

Die aus Japan stammende Idee sogenannter „Mikrowälder“ fasst auch in Deutschland Fuß. Die Stahnsdorfer Gemeindeverwaltung hat nun einen Beschluss der Gemeindeverordneten umgesetzt und in Güterfelde solch einen „Tiny Forest“ anlegen lassen.

Seit 2020 ist das aus Japan stammende Konzept sogenannter „Tiny Forests“ in Deutschland angekommen. Derartige Mikrowälder dienen üblicherweise in urbanen,

verdichteten Innenstadtbereichen als konzentrierter Kohlendioxid-Speicher. Ende März 2023 wurde erstmals auch in unserer Gemeinde eine Fläche nach dieser

Pflanzmethodik angelegt. „Sie dient als Referenzobjekt und darf gern Nachahmer finden“, teilt sie Gemeindeverwaltung dazu mit. Die Aktion fußt auf einem Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. Dezember 2021.

Das Pionierareal liegt in Güterfelde vor dem Friedhof Mühlenweg; dort wurden auf 250 Quadratmetern insgesamt 150 Bäume gepflanzt. Gewählt wurden dafür Baumarten wie Eiche, Ahorn, Birke, Esskastanie und Hainbuche. Mit den Arbeiten war der Forstwirtschaftsbetrieb Nopper beauftragt. Das Gelände ist zudem mit einem Wildschutzzaun gesichert und wird witterungsabhängig zunächst für zwei Jahre gewässert. Danach sollen sich die Bäume selbst entfalten. Ein weiterer Mikrowald ist auf dem neuen Lindenhof-Campus an der Mühlenstraße vorgesehen. PM

Titelbild: Gemeinde Stahnsdorf