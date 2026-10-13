Die Milchstraße – auch im Oktober noch fotogen

Wie man auch in unserer Region trotz Lichtverschmutzung schöne Astrofotos machen kann

Die Milchstraße, unsere Heimatgalaxie, besteht aus mehr als 100 Milliarden Sternen sowie Gaswolken und Nebeln. Nur wenn es völlig dunkel ist – was in unserer Region immer seltener der Fall ist – kann man sie mit bloßem Auge gut erkennen. Dabei ist der hellste Bereich, das Milchstraßenzentrum bzw. galaktische Zentrum, nicht ganzjährig sichtbar.

Die Zeit zwischen Juli und September gilt allgemein als idealer Zeitpunkt, doch gerade dann sind die Nächte besonders kurz, und der Himmel wird in der Umgebung einer Großstadt nicht richtig dunkel. Im Oktober gibt es aber dennoch eine Chance, schöne Bilder zu machen, besonders, wenn das Mondlicht nicht stört, so wie es augenblicklich der Fall ist.

In der letzten Nacht war es nicht nur recht kalt, sondern auch klar, und es gab kein störendes Mondlicht. Grund genug, die Kamera auf den Himmel zu richten. Wer es selbst einmal versuchen möchte, sollte die Tipps des Stahnsdorfer Fotografen Mario Kacner befolgen:

Kamera zwischen 20.00 und 21.30 Uhr Richtung Süden positionieren, wenn man das galaktische Zentrum fotografieren will, sonst auch später,

ein Stativ ist wegen der Langzeitbelichtung Pflicht,

Blende mindestens f/2.8,

Bildstabilisierung ausschalten,

ISO ideal zwischen 1600 und 6400 (notfalls Bildrauschen in der Bildbearbeitung entfernen),

Objektiv maximal 24mm Brennweite, möglichst weniger,

Auslöseverzögerung oder Fernbedienung benutzen, damit das Bild nicht verwackelt.

Mit Software wie Photoshop oder kostenlosen Bildbearbeitungsprogrammen lassen sich nachträglich noch Helligkeits- oder Farbanpassungen vornehmen.

Und natürlich sollte der Himmel möglichst wolkenfrei und nicht von Häusern oder Bäumen verdeckt sein. Unter dieser Voraussetzung sollten auch in den nächsten Nächten noch schöne Fotos entstehen können.

Fotos: Mario Kacner (es handelt sich um Testaufnahmen mit einem 7,5 mm – Weitwinkelobjektiv der Preiskategorie unter 200 Euro)