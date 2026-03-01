24/7 ins neue Stahnsdorfer Gym

Wer sich nach Feierabend oder in der Freizeit so richtig auspowern beziehungsweise einfach etwas für die Gesundheit tun möchte, kann das in Zukunft im neu eröffneten Fitnesscenter EVERGYM in der Potsdamer Allee 115A in Stahnsdorf rund um die Uhr tun. Wir besuchten die Premiere am Samstag und konnten uns vor Ort ein Bild von der Einrichtung machen sowie auch mit den Betreibern sprechen.

Dort, wo vor einigen Jahren noch „Getränke-Hoffmann“ zu finden war, direkt neben dem ehemaligen Aldi und mittlerweile hinter bzw. neben der neu errichteten Wohnanlage, befindet sich das renovierte Gebäude mit dem neu eingerichteten Fitnessstudio. Sieben Parkplätze gehören dazu, und die nächste Bushaltestelle (Heinrich-Zille-Straße) ist nur wenige Schritte entfernt. An diesem Ort haben Bennet Freitel und Nino Gräser ihr mittlerweile drittes Studio eröffnet. Zwei weitere Fitnesseinrichtungen sind schon seit etlichen Jahren in Blankenfelde und in Mahlow fest etabliert (evergym.de). Freitel war eigentlich Maschinenbau- und Luftfahrtingenieur, hat sein sportliches Hobby aber schon während des Studiums zum Beruf gemacht (und Trainingsgeräte sind ja schließlich auch Maschinen), er gründete vor zehn Jahren sein erstes Fitnessstudio in Mahlow. Gräser ist Diplom-Sportwissenschaftler und erfahrener Personal Trainer – und als solcher nach wie vor aktiv.

Die beiden Studiobetreiber, die das Unternehmen seit fünf Jahren gemeinsam leiten, machen dementsprechend einen sehr sportlichen und durchtrainierten Eindruck, der weniger geübte Besucher vor Neid erblassen lässt. Aus eigener Erfahrung wissen sie daher, welche Trainingsgeräte am sinnvollsten und am zuverlässigsten sind und haben dementsprechend die neusten und besten für das neue Gym bestellt. Wie man sie bedient, erklärt Nino Gräser in kurzen Anleitungsvideos, die man per QR-Codes, die auf jedem Gerät angebracht sind, einfach in der App anschauen kann. So ist jederzeit Unterstützung garantiert, auch wenn keine Fachleute vor Ort sind (schließlich ist das Evergym 24/7 geöffnet) – und im Notfall kann man die Betreiber auch persönlich kontaktieren.

Wie man als Mitglied rund um die Uhr ins Studio gelangt, konnte uns Bennet Freitel schnell erklären: „Einfach per App, so ist der Zutritt sicher und unkompliziert geregelt.“ Daher kann man sich auch in der Nacht ungefährdet in den Räumlichkeiten aufhalten. Im Eingangsbereich befinden sich Schließfächer und demnächst auch ein Automat für Mineralgetränke. Außerdem hat man über das hauseigene WLAN Zugriff aufs Internet, damit man während des Trainings eigene Musik streamen kann, ohne das eigene Datenvolumen zu verbrauchen. So kann man sein eigenes Muskelaufbau-, Ausdauer- oder Fitnesstraining ganz nach eigenem Geschmack gestalten. Vor Ort ist die Auswahl an Trainingsgeräten riesig groß – von Laufbändern über verschiedene Ergometer, Rudergeräte und zahlreichen Maschinen fürs Krafttraining bis hin zu Geräten für die gezielte Übung bestimmter Muskelgruppen. Die dunkle Boden- und Deckengestaltung vermittelt eine ruhige Trainingsatmosphäre.

„Bei der Gründung unserer Gyms war uns wichtig, dass es keine Massenstudios sind“ betont Gräser. „Es soll eine familiäre Atmosphäre herrschen, wir wollen eine nette Community sein. Daher wollten wir uns auch in Stahnsdorf als lokaler Anbieter niederlassen, nicht als seelenloses Kettenstudio mit einem reichen Investor im Hintergrund, der nur auf Gewinnmaximierung aus ist. Dass wir 24/7 geöffnet haben, unterscheidet uns ebenso von den Mitbewerbern.“ Freitel nennt in diesem Zusammenhang die günstige und flexible Preisgestaltung, die es auch Leuten mit kleinerem Geldbeutel erlauben soll, etwas für die eigene Fitness und Gesundheit zu tun.

Wir sind gespannt, wie das neue Studio in unserer Region angenommen wird. Das Interesse war bereits am Eröffnungstag groß.

Fotos: Mario Kacner