Mutmaßlicher Ladendieb in Kleinmachnow gesucht

Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Potsdam fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der am 5. Juli in einem Drogeriemarkt in Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring, zwei Ladendiebstähle begangen haben soll.

Der mutmaßliche Täter soll dabei Ware in einen mitgeführten Kinderbuggy gelegt und erstmals gegen 17:55 Uhr ohne Bezahlung das Geschäft verlassen haben, was zunächst unbemerkt blieb. Dabei trug der Mann eine schwarze Jacke sowie ein Cappy.

Wenige Minuten später erschien die Person mit veränderter Bekleidung – nun mit weißer Jacke und ohne Cappy erneut in der Filiale und packte wieder Ware in den mitgeführten Buggy. Eine Mitarbeiterin, die dies beobachtet hatte, sprach den Mann an. Jedoch konnte kein Diebesgut mehr im Buggy entdeckt werden. Bei einer anschließenden Kontrolle der Aufzeichnungen der Überwachungskamera fiel schließlich der vorherige Diebstahl auf.

Die Kriminalpolizei Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben?

Hinweise richten Sie bitte unter Angabe der Fahndungsnummer (76-24) – an die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331/5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet genutzt.

Fotos: Polizeidirektion West