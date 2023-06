Waldbrände bei Jüterbog: Lage weiter ernst

Seit sechs Tagen lodern in einem Waldgebiet bei Jüterbog die Flammen. Mittlerweile sind über 320 Hektar von den Bränden betroffen. Besonders der Wind stellt die Einsatzkräfte vor Probleme.

Die Löscharbeiten beim Waldbrand nahe Jüterbog (Teltow-Fläming) sollen heute fortgesetzt werden. Zudem soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Die Situation sei weiterhin angespannt, aber unter Kontrolle, meldet das städtische Ordnungsamt am Dienstag. Derzeit hätten sich die Flammen noch nicht bis zu den Schutzstreifen vorgearbeitet. Diese waren in den Wald geschlagen worden, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Allerdings soll der Brand die neu geschaffenen Sandstreifen im Laufe dieses Tages erreichen.

Die Größe der betroffenen Fläche ist weiter unklar. Am gestrigen Montag (05. Juni) hatte auffrischender Wind die Flammen angefacht und die betroffene Fläche anschließend verdoppelt. Seit Montagabend habe sich der Umfang des brennenden Areals jedoch nicht weiter vergrößert und sich weiterhin auf 326 Hektar erstreckt.

Am Montag war der Schutzstreifen verbreitert worden; dadurch sollten die umliegenden Ortschaften vor einem Übergreifen der Flammen vom früheren Armee-Übungsplatz geschützt werden. Dieser ist weiterhin munitionsbelastet – so war es am Sonntag und Montag zu mehreren Explosionen gekommen. Derzeit befindet sich der Brand weit entfernt von möglicherweise gefährdeten Ortschaften; Gefahr für Menschen besteht derzeit nicht. Der Brand war in der vergangenen Woche am Mittwoch auf einem früheren Truppenübungsgelände ausgebrochen.

Für die kommenden Tage werden im Süden Brandenburgs geringe Niederschläge erwartet. Diese würden aber für keine Änderung der Lage sorgen, erklärte der Waldschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, gegenüber dem RBB. ph

Bild: Pixabay.com