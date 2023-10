Wohin mit dem welken Laub?

Mit den letzten Spätsommertagen und den bunten Blättern an den Bäumen kündigt sich der Herbst an. Damit beginnt die alljährliche Laubsaison und viele Gartenbesitzer fragen sich: Wohin mit dem Laub?

Laub im Garten muss nicht sofort entsorgt werden. Laubreste, Reisighaufen und verwelkte Blumen sind ein guter Dünger für den Gartenboden. Marienkäfer, Schmetterlingsraupen, Spinnen, Erdkröten, Blindschleichen oder Siebenschläfer nutzen große Laubhaufen gerne als Versteck und Überwinterungsquartier. Igel bauen sich gerne unter Laub und Reisig ihr Winterschlafnest. Wenn Gartenbesitzer mit dem Umsetzen von Laubhaufen und Kompost warten, bis die Temperaturen im Frühjahr dauerhaft über der Frostgrenze liegen, verschaffen sie potenziellen Bewohnern ein warmes Winterquartier.

Falls diese Option nicht besteht, bietet der Landkreis Potsdam-Mittelmark verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten im Rahmen des Grün- und Bioabfall-Services an:

>>Biotonne (Volumen 60 l; 120 l; 240 l)

>>Grünabfallsack (ca. 80 l)

>>1-m³-Grünabfall-Bigbag

Die Biotonne hat gegenüber dem Grünabfallsack und dem Bigbag einige Vorteile. Sie wird ganzjährig geleert und befreit ihre Besitzer von Grünabfällen und organischen Abfällen aus Küche und Garten, die nicht unbedingt kompostierbar sind (z.B. Schalen von Zitrusfrüchten). Als wiederverwendbares Abfallbehältnis ist die Biotonne jederzeit vor Ort einsatzbereit, leicht zu befüllen und zu transportieren. Außerdem ist sie kostengünstiger als die Biotonne: Eine 240-Liter-Biotonne kostet derzeit 9,60 Euro pro Leerung und beinhaltet etwa drei Grünabfallsäcke, die in diesem Jahr zusammen 12,60 Euro kosten.

Die Biotonne kann über das Online-Bestellformular oder über das APM-Servicecenter angefordert werden.

Die Grünabfallbehälter (Sack und Bigbag) sind gegen Gebühr auf den Wertstoffhöfen der APM in Niemegk, Teltow und Werder/H. sowie an ausgewählten Verkaufsstellen im Landkreis erhältlich. Alternativ können Sie Laub und Grünschnitt zu den Wertstoffhöfen der APM oder zu zugelassenen Kompostieranlagen in Ihrer Nähe bringen. Die Annahme ist kostenpflichtig. Die Restmülltonne sowie Wald und Flur sind keine geeigneten Entsorgungswege für Laub. Auch das Verbrennen von Laub ist gesetzlich verboten. Wie wäre es mit einer ökologisch nachhaltigen Alternative: Im Garten kann ein schöner Laubhaufen angelegt werden, der Igeln und Insekten ein gemütliches Winterquartier bietet.

