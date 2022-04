Potsdam-Mittelmark: Ärger um Gelbe Tonne

Seit Jahresbeginn landen Plastikabfälle in der neuen Gelben Tonne – die Gelben Säcke haben ausgedient. Säcke und Tüten, in denen der Plastikabfall gesammelt in die Tonne geworfen wird, bereiten den Mittelmärkern nun Kopfzerbrechen: Der Entsorger Remondis akzeptiert nur lose befüllte Tonnen.

Schon bei der Einführung der Gelben Tonne war es zu Unstimmigkeiten gekommen: In den Haushalten einiger Bürger befanden sich noch gelbe Tonnen aus den Vorjahren, bevor die Plastikabfälle bis Ende 2021 schließlich in Gelben Säcken gesammelt wurden. Wer auf eine Entgegennahme und einen Umtausch der alten Behälter durch den neuen Entsorger Remondis hoffte, wurde enttäuscht: Die alten Tonnen wurden nicht angenommen, und die Mittelmärker waren verpflichtet, Plastikabfälle ausschließlich in neuen Tonnen zu sammeln. Diese waren durch den neu beauftragten Entsorger Remondis vor dem Jahreswechsel bereitgestellt worden und „ergänzten“ den alten Tonnenbestand nun unfreiwillig.

Nun droht neuer Ärger, denn der Entsorger lässt volle Gelbe Tonnen vor den Grundstücken stehen. Der Grund: Die Verpackungsabfälle wurden nicht lose in die Abfallbehälter geworfen. Viele Bürger wollen „ihre“ Tonne nicht verunreinigen und nutzen zum Sammeln der Verpackungsabfälle Mülltüten oder nicht verbrauchte Gelbe Säcke, die anschließend in der Gelben Tonne landen. „Diese Befüllung wird von Remondis ab sofort nicht mehr akzeptiert“, heißt es nun in einer Pressemittelung des Unternehmens. Falsch befüllte Behälter würden ab sofort nicht mehr geleert.

Begründet wird diese Maßnahme von der Firma damit, dass in der Gelben Tonne nur Verpackungen und keine „materialgleichen Nichtverpackungen“ wie Müllsäcke, Gelbe Säcke oder andere Plastikutensilien gesammelt werden dürfen. Zudem ist für das Entsorgungsunternehmen von Relevanz, die Verpackungsabfälle lose bzw. unverpackt aus der Gelben Tonne zu übernehmen, sodass im Nachgang eine bessere Sortierfähigkeit und stoffliche Verwertung der Verpackungen umgesetzt werden kann. Auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark bittet die Bürgerinnen und Bürger, die vom Entsorger genannten Richtlinien zu befolgen.

Bis zum nächsten Entsorgungstermin müssen nun die fehlerhaft entsorgten „Nichtverpackungen“ – Müllbeutel, Gelbe Säcke etc. – aus den nicht entleerten Tonnen entfernt werden, anderenfalls muss die betreffende Tonne kostenpflichtig als Restmüll entleert werden. Dies ist nach einem schriftlichen Antrag an die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH per E-Mail möglich apm-service@apm-niemegk.de oder Fax: 033843-30690. Dann werden allerdings hohe Gebühren fällig: Laut Abfallgebührensatzung von Potsdam-Mittelmark kostet die Sonderleerung einer falsch befüllten Gelben Tonne (240 Liter) 56,36 Euro. Bei einem 1100-Liter Abfallbehälter sind 86,76 Euro fällig. ph

Bild: Landkreis Potsdam-Mittelmark