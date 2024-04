Mutmaßlicher Ladendieb gesucht

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel einen mutmaßlichen Ladendieb. Zur oben genannten Tatzeit betrat der bislang unbekannte Mann ein Geschäft in der Luckenwalder Straße in Michendorf. Dort entwendete er Waren im Wert von über 1.000 Euro. Der Mann verstaute die Ware in einen mitgebrachten Beutel und verließ das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer erkennt den Mann und kann Hinweise zu dessen Identität und Aufenthalt geben? Hinweise – möglichst unter Angabe der Fahndungsnummer (29-24) – nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unter der Telefonnummer 03381/560-0 entgegen. Alternativ können auch das unter Hinweisformular genutzt werden.

Tatzeit: Montag, 15.01.2024 zwischen 18:10 Uhr – 18:13 Uhr

Fotos: Polizeidirektion West