Ausstehende Meldungen: Sieben-Tage-Inzidenz für Brandenburg gesunken

Nach ausstehenden Meldungen zur Infektionslage während der zurückliegenden Feiertage sind die Corona-Infektionszahlen für Brandenburg derzeit noch rückläufig. Derzeit liegt die Inzidenz in der Mark bei 364,5.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land Brandenburg auf 364,5 gesunken. Für Sonntag (02. Januar) hatte das RKI noch einen Wert von 366,5 angegeben. Bundesweit meldete das RKI am Montagmorgen (03. Januar) einen Wert von 232,4.

Für Brandenburg wurden 328 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Aufgrund weniger Tests und Meldungen um Weihnachten und Jahreswechsel rechnet das RKI mit einer Untererfassung; die Corona-Lage werde dadurch nicht vollständig abgebildet. So wurden am Montag aus sieben Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten keine Daten gemeldet.

Derzeit sind etwa 38.100 Menschen in Brandenburg infiziert oder an Covid-19 erkrankt, etwa 202.600 Personen haben eine Erkrankung hinter sich. Am Montag wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Damit steigt die Opferbilanz im Land auf 4.688. Unterdessen gelten 64,5 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger als vollständig geimpft, 32,7 Prozent sind laut Gesundheitsministerium geboostert. In beiden Kategorien belegt Brandenburg im bundesweiten Vergleich einen der hinteren Plätze. ph

Symbolbild: Pixabay.com