Berlin: 2G plus Regelung ab kommender Woche?

Seit Montag gilt in ganz Berlin: Zutritt auf öffentliche Veranstaltungen nur für Geimpfte oder Genesene (2G). Ab kommender Woche wird nachjustiert: Für beide Personengruppen würde dann ein Zusatz erforderlich.

Seit Montag gelten in Berlin strengere Corona-Regeln in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Zuvor hatte sich der Senat auf 2G für ganz Berlin geeinigt. Das bedeutet: Zutritt auf Veranstaltungen nur für Geimpfte oder Genesene. Auf der nächsten Senatssitzung Nun soll 2G plus in der nächsten Senatssitzung Anfang kommender Woche beschlossen werden. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte an: „Wir bereiten das für nächste Woche vor, dass wir über 2G hinaus die Möglichkeit haben, 2G plus umzusetzen.“

Offen ist bislang, ob 2G plus Pflicht für Veranstalter wird. Das werden Senat und Verwaltung abschließend klären. Für Veranstaltungen sowie für Restaurant- und Café-Besuche wäre neben dem Genesenen- oder dem Impfnachweis noch ein Zusatz erforderlich: Maskenplicht, Abstandsgebot oder zusätzlich ein negativer Corona-Test. Seit Montag haben zu Restaurants, Kinos, Theatern, Museen, Galerien oder Konzerthäusern nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt, nicht Getestete (3G). Dieselbe Regel gilt für Sporthallen, Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen, Spielhallen, Friseur- und Kosmetiksalons, Fitness- und Tanzstudios. Von der Bestimmung ausgeschlossen sind Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, und jene, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Eine 3G-Regel für den Öffentlichen Personennahverkehr ist derzeit nicht geplant.

Müller setzt bei der Durchsetzung der Regeln durch die Ordnungsämter: Vorrang habe nun die Kontrolle der 2G-Regel, nicht der Autoverkehr in den Bezirken. „Es geht hier nicht um Falschparker, sondern um Menschenleben“. Auch die Polizei werde künftig die Einhaltung der 2G-Regel kontrollieren.

Einer generellen Impfpflicht steht Müller, der bis zur Übernahme einer neuen Landesregierung weiter geschäftsführend im Amt ist, unterdessen skeptisch gegenüber. Angesichts stark steigender Corona-Zahlen sei dies jedoch für bestimmte Berufsgruppen denkbar. „Ich sehe inzwischen, dass wir einige sensible Bereiche und Berufe haben, wo es kaum noch vermittelbar ist, dass es da nicht den entsprechenden Impfschutz für die Beschäftigten gibt“, so Müller. Von Besuchern oder Kunden in verschiedensten Bereichen werde inzwischen vielfach die Einhaltung der 2G-Regel erwartet – sie müssen also geimpft oder genesen sein. „Und dann werden sie bedient von Personal ohne 2G? Schwer vermittelbar.“ Das gelte vor allem dort, wo Mitarbeiter engen persönlichen Kontakt zu anderen Menschen hätten. Das könne etwa im Gesundheitswesen, bei der Polizei oder in Bürgerämtern der Fall sein. PM/ph

Symbolbild: Pixabay.com