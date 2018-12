Weihnachtsmarkt noch bis 30. Dezember geöffnet

Noch bis zum 30. Dezember lockt gleich neben dem Rathaus der 8. Zehlendorfer Weihnachtsmarkt mit Schlittschuhbahn, Glühwein und Feuerzangenbowle, süßen und herzhaften Leckereien und Kunsthandwerk im gemütlichen Kiez-Ambiente an die ehemalige Dorfaue.



Neben Grillhütte, Glühwein und Süßwaren haben sich die Veranstalter auch einige Kinderattraktionen, wie ein großes Kinderland mit Bastelhütte und Backstube einfallen lassen. Auch der Weihnachtsmann kommt vorbei, um Geschichten vorzulesen. An den Wochenenden gibt es nachmittags, jeweils ab 16:00 Uhr, ein stimmungsvolles Bühnenprogramm.



Das Highlight bildet wieder die große Schlittschuhbahn, die Jung und Alt zum Fahren unter Bäumen einlädt. Bei der Auswahl der Kunsteisbahn wurde auf eine energiesparende umweltfreundliche Variante geachtet. Für 2,50 Euro am Tag können in weihnachtlicher Atmosphäre Runden gedreht werden. Von Schulklassen und Kitas kann die Kunsteisbahn vormittags in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14.00 Uhr, nach vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer 0151-44 51 09 29, zu einem Sonderpreis genutzt werden. Eigene Schlittschuhe können selbstverständlich mitgebracht werden. Je nach Verfügbarkeit können sie jedoch auch vor Ort ausgeliehen werden.

Text: LPD Berlin/ Foto: TSB Verlag