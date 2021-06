Mit Fanfaren in den Kleinbeerener Musiksommer

Die Corona-Pandemie hatte das kulturelle Leben fast zum Stillstand gebracht. Mit sinkenden Fallzahlen erwacht der Kulturbetrieb zu neuem Leben – auch in Kleinbeeren mit seinem Musiksommer.

Der Kulturverein Großbeeren und die evangelische Kirchengemeinde lassen die Sommerkonzerte in Kleinbeeren neu aufleben. Der Kleinbeerener Musiksommer startet am Sonntag, 13. Juni 2021, um 17:00 Uhr in der Kleinbeerener Dorfkirche mit Fanfarenstößen. Barocke Konzerte und Tänze präsentiert das Barocktrompetenensemble Berlin in exzellenter Besetzung: Trompeten, Orgel und Percussion entführen die Besucher auf eine spannende musikalische Reise mit Kompositionen von Vivaldi, Telemann, Farnaby und anderen.

Der Eintritt ist frei, aber über eine großzügige Spende bei „Austritt“ freuen sich die Veranstalter natürlich. Gäste sind gebeten, eine FFP2- oder eine medizinische Maske mitzubringen und auf genügend Abstand zu achten. Ob der Veranstalter eine Stunde vor Konzertbeginn mit einem Kaffee- und Kuchen-Buffet aufwarten kann, war bei Redaktionsschluss noch nicht entschieden. Eventuell kann es auch (wegen des Abstandsgebots) zu einer Änderung des Veranstaltungsortes kommen, sodass das Konzert, so wie im letzten Jahr, in der Großbeerener Schinkelkirche stattfinden muss. Interessenten informieren sich bitte rechtzeitig über die Website www.kulturverein-grossbeeren.de oder telefonisch unter (03 37 01) 5 94 47 (Herr Mittag). PM

Bild: Kulturverein Großbeeren