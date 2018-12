Jubiläum fürs Krippenspiel auf dem Seeberg

In einer kalten Winternacht suchen die schwangere Maria und ihr Mann Josef Zuflucht in einem Stall. Dort gesellen sich später die heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar zu ihnen. Der Stern von Bethlehem hat ihnen die Geburt eines großen Königs angekündigt, der den Menschen Hoffnung und Frieden bringen soll… Die Geburt Jesus, mit der einst die biblische Zeitrechnung begann, wird seit hunderten Jahren als Weihnachtsgeschichte in Form eines Krippenspiels aufgeführt. Auch in Kleinmachnow ist es am letzten Adventswochenende wieder soweit – in diesem Jahr wird das Stück bereits zum zehnten Mal gespielt.

Seit 80 Jahren organisieren die Frauen in der Familie von Christiane Heinke ein Krippenspiel als Musik- und Theaterstück. Von der Urgroßmutter ging es an deren Tochter und dann an die Schwiegertochter. 2009 „erbte“ die Fachbereichsleiterin für Gesang an der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark das Stück in vierter Generation und brachte es mit nach Kleinmachnow, wo es 2018 nun seit zehn Jahren zur Adventszeit aufgeführt wird. Dann verwandelt sich das Alte Heizhaus auf dem Seeberg in einen Stall und rund 3.000 Zuschauer lauschen den alten Liedern. Die Mitwirkenden sind Musikschüler, Schauspielstudenten und Darsteller aus der Region. Für die Rolle der Maria gibt es pro Jahr tausende Bewerberinnen.

Rund um den Spielort in der Schopfheimer Allee 10 laden weihnachtliche Marktstände mit Glühwein, Waffeln und Schmalzbroten zum Verweilen ein und geben den Zuschauern die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

In diesem Jahr findet die Veranstaltung am Samstag, den 22. Dezember, um 15:00, 17:30 und 19:30 Uhr statt und am Sonntag, den 23. Dezember, um 15:00 Uhr. Der Eintritt für die vier Nachmittagsveranstaltungen beträgt sechs Euro. Am Samstag um 19:30 Uhr wird es wieder eine längere Fassung mit Konzertmusik geben. Dafür beträgt der Eintritt neun Euro.

Die Karten sind in der Natura Buchhandlung auf dem Rathausmarkt in Kleinmachnow erhältlich, können per Mail an karten@krippenspiel-kleinmachnow.de oder über das Formular auf www.krippenspiel-kleinmachnow.de bestellt werden.

Text: TSB/ Foto: Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark