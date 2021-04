Teltow: Digitale Ausbildungsmesse am 7. und 8. Mai

Die erfolgreiche Teltower Ausbildungsmesse für die Region Berlin-Brandenburg findet am 7. und 8. Mai 2021 erstmals im virtuellen Raum statt.

Die Corona-Pandemie zwingt zum Umdenken: Vertraute Veranstaltungen, die bislang die Chance zum Austausch und Kennenlernen geben, ziehen vorübergehend ins INternet um. So auch die Teltower Ausbildungsmesse, die am 07. und 08. Mai über Berufschancen in der Region Berlin-Brandenburg informiert. Interessant ist die Teilnahme nicht nur für alle Abschlussklassen, sondern für alle jungen Menschen, die sich über die Perspektiven in ihrer Region schlau machen wollen. Das Messeportal bietet virtuelle Messestände, Live-Chats, Videos, Downloadbereich, Vorträge auf der Messebühne und einiges mehr und wurde durch die Potsdamer Werbe- und Veranstaltungsagentur brando innerhalb von nur zweieinhalb Monaten konzipiert, designed, programmiert und vollständig organisiert.

„Bildungsfernsehen mit Shopping-Charakter“

Insgesamt 80 Unternehmen und Organisationen aller Art und Größe stellen bei dieser Digitalmesse rund 200 unterschiedliche Ausbildungsberufe und Studiengänge ins virtuelle Schaufenster. Eine Digitalmesse mit starkem Regionalbezug – eine Art „Bildungsfernsehen mit Shopping-Charakter“. Digitale Messebesucher gewinnen nicht nur allerhand Einblicke in kreative, technische, handwerkliche, kaufmännische, sportliche, naturwissenschaftliche, betriebswirtschaftliche, sicherheitsrelevante sowie gesundheitsspezifische Berufe und Branchen. Es locken auch konkrete Angebote für Praktika, Auslandsaufenthalte, Schüleraustausch, Auslandsstudium, Work & Travel, Sprachreisen oder ein Freiwilliges Soziales Jahr. So stehen neben Brancheninfos und Berufsporträts zum Download, auch Videos zum Abruf bereit. „Alles was man braucht, um sich ein umfassendes Bild von den Berufen zu machen, ergänzt um Tipps für eine gute Messe- und Gesprächsvorbereitung“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Im Mittelpunkt der Digitalmesse stehen Face-to-Face Gespräche direkt mit den Personalabteilungen und Ausbildern, aber auch viele Azubis werden in den

Chatrooms zur Verfügung stehen, um Fragen auf Augenhöhe zu beantworten und persönliche Erfahrungen zu teilen.

„Azubi-Coin-Challenge“ – 1.000 Euro für die eigene Klassenkasse

Eine virtuelle, schulübergreifende Azubi-Challenge soll für zusätzliche Anreize im Klassenverbund sorgen. Die Messe ist für alle Besucher an beiden Tagen ohne Anmeldung und ohne Eingabe persönlicher Daten während der Messezeiten vollständig zugänglich. Lediglich für die Teilnahme an dem Gewinnspiel der Azubi-Coin-Challenge müssen die Fachlehrer im Vorfeld ihre eigene Klassen-ID anfordern. So kann man in Verbindung mit der beruflichen Orientierung automatisch Coins sammeln, in dem sich die Schüler auf der Messeseite über die angebotenen Berufe und die Aussteller informieren. Die höchsten Punkte gibt es bei der direkten Kontaktaufnahme und Fragerunde mit den Ausstellern. Die aktivsten Klassen

gewinnen bis zu 1.000€. Die Teilnahme ist als Klassenverband sowohl im Präsenzunterricht, als auch im Homeschooling möglich und soll Lehrer und Eltern inspirieren, sich gemeinsam mit ihren Kindern hier aktiv zu informieren. Einzige technische Voraussetzung ist ein Internetzugang mit durchschnittlicher Bandbreite und ein PC, Notebook oder Tablet, im Idealfall mit Mikrofon & Kamera. Im Hintergrund wird bis zur letzten Minute mit Hochdruck an der digitalen Plattform der Ausbildungsmesse gearbeitet, die Seite zieht extra für den Termin auf Hochleistungsserver um.

Die Ausbildungsmesse findet am 07. und 08. Mai (Freitag und Sonnabend) von 10:00 bis 15:00 Uhr statt. Vorbereitende Informationen sind unter www.ausbildungsmesse-teltow.de erhältlich. PM

Bild: Stadt Teltow