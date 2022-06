Karriereperspektive in der Region

Internationales Flair und modernste Technik vor den Toren Berlins

CEVA Logistics betreibt als Lagerlogistikdienstleister ein hochmodernes Warehouse im Güterverkehrszentrum Großbeeren. Von dort werden die vom Endkunden online bestellten Modeartikel in 27 Länder Europas versendet. Auf 80.000m² Grundfläche lagert CEVA Logistics für einen internationalen Online-Fashion-Händler bis zu 20 Mio. Einzelartikel ein. Bei der Abwicklung der Bestellungen greifen manuelle und teilautomatisierte Prozesse in einer hochmodernen Systemlandschaft ineinander. Die Technik verbessert und erhöht auf der einen Seite die Produktivität, unterstützt auf der anderen Seite die gesundheitsschonenden Arbeitsprozesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um das steigende Kaufverhalten per Mausklick schnell und effizient zu bedienen, beschäftigt das Unternehmen im Dreischichtbetrieb in Spitzenzeiten bis zu 3.000 Mitarbeitende. Der Standort ist dabei ein Teil eines internationalen Unternehmens mit 98.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 1.000 Standorten in 160 Ländern weltweit. Auch in Großbeeren wird diese Internationalität gelebt, da die Belegschaft aus über 50 Nationen stammt.

Moderner Mode-Logistikdienstleister bietet attraktive Arbeitsplätze in der zukunftssicheren E-Commerce-Branche

Das Unternehmen ermutigt die Mitarbeitenden, die Unternehmensentwicklung selbstbestimmt mitzugestalten und sich auch fachlich sowie persönlich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Gläserne Decken scheint es nicht zu geben und perfekte, lückenlose Lebensläufe sind nicht notwendig. Im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt sich, dass in puncto Karriere alles möglich ist, wenn Engagement und Leistungsbereitschaft stimmen. So konnte sich Thomas auch als Quereinsteiger aus der Gastronomie im Unternehmen schnell einfinden: „Nach 8 Jahren als Küchenchef fing ich als Teamleiter im Packbereich an und war am Anfang für 20 bis 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verantwortlich.“ Inzwischen ist Thomas als Value Stream Manager für 750 Kollegen und Kolleginnen zuständig und reflektiert seinen Karrierepfad: „Ich schätze diese Unternehmenskultur, denn ich habe ja selbst davon profitiert. Wer sich bei uns weiterentwickeln will, bekommt definitiv die Chance dazu.“

CEVA Logistics unterstützt das Wachstum der Mitarbeitenden mit gezielten und individuellen Fördermaßnahmen. Neben Sprachkursen, Fach- und Computerschulungen führt eine Personalentwicklungsabteilung interne Führungskräftetrainings und eine Leadership Academy durch. Durch diese Angebote steigen regelmäßig Lagermitarbeitende zum Team-, Schicht- und Bereichsleiter auf.

Das Unternehmen betont die Wichtigkeit, auch Geflüchtete in den Arbeitsalltag zu integrieren und setzt sich für einen unkomplizierten Berufseinstieg ein. Jean-Baptiste, der ursprünglich aus Kamerun stammt, gehörte zu den ersten Kollegen des Standorts. Er berichtet von seiner Anfangszeit bei CEVA Logistics: „Ich bin neugierig und lerne gerne etwas Neues. Und so habe ich in kurzer Zeit viele Bereiche kennengelernt – Kommissionierung, Warenausgang, Qualitätsmanagement…“ Doch der Französisch-Muttersprachler hatte ein Ziel: „Richtig gut Deutsch lernen und meine B1-Sprachprüfung bestehen. Das Recruiting-Team hatte dafür Verständnis und auch für meinen Wunsch, eine Ausbildung zu machen.“ Jean-Baptiste konnte sein Vorhaben umsetzen und ist nach drei Jahren Ausbildung die erste intern ausgebildete Fachkraft für Lagerlogistik. Das Unternehmen bildet außerdem in zwei weiteren Berufen aus: Kaufmann/-frau für Büromanagement und Fachinformatiker/-in für Systemintegration. Für den nächsten Ausbildungsstart im August 2022 gibt es noch freie Plätze.

Office-Bereich besticht durch Gestaltungsfreiraum

Wer beim Logistikdienstleister nach Möglichkeiten sucht, Arbeitsprozesse selbst zu gestalten, findet einen Arbeitsplatz mit vielfältigen Projekten und Entfaltungsmöglichkeiten. Sei es in der Personalabteilung, im Projektmanagement, in der IT oder im Controlling. So verschieden diese Bereiche auch sind, so haben sie doch eins gemeinsam: Es wird großer Wert auf Selbständigkeit und Engagement gesetzt. Die Office-Teams erfahren umfangreiche Freiheitsgrade, um eigene Themen zu gestalten. Das bestätigt Heidi, die als Senior HR Business Partnerin 150 Mitarbeitende bei allen Personalangelegenheiten unterstützt. Für sie ist insbesondere der gegebene Gestaltungsfreiraum und die Zusammenarbeit im Team wichtig: „Wir sind immer noch ein sehr junges Unternehmen, sodass mir die Möglichkeit der aktiven Mitbestimmung der eigenen Aufgaben und der Arbeitsweisen in der HR eingeräumt wurde. Die flachen Hierarchien gefallen mir hier besonders gut, es ist überhaupt kein Problem, mit dem Geschäftsführer direkt zu sprechen.“ Dabei liegt CEVA Logistics nicht nur die Wichtigkeit des Teamgefüges am Herzen, sondern auch das Wohlbefinden der einzelnen Mitarbeitenden. Hierfür können die Kollegen und Kolleginnen das Employee Assistance Programm LifeWorks nutzen, um sich kostenfrei und anonym in allen Lebenslagen beraten zu lassen. Bei Fragen oder Schwierigkeiten rund um Familie, Gesundheit, Finanzen oder berufliche Weiterentwicklung steht ihnen somit rund um die Uhr ein starker und professioneller Partner zur Seite.

Fotocredit: X21de Reiner Freese