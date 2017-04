Vollsperrung in der Annastraße

Die Gemeinde Stahnsdorf sperrt ab Montag, den 10. April bis Freitag, den 21. April, einen Teil der Annastraße. Haltestellen der Buslinie 627 verändern sich und es wird an einigen Punkten absolute Halteverbote geben.

Dringend notwendige Ausbesserungsarbeiten an zwei Stellen der Annastraße in Stahnsdorf ─ einerseits etwa Höhe Sonnenblumenweg und andererseits nahe der Einmündung auf die Sputendorfer Straße ─ machen eine Vollsperrung der Straße während der Osterferien unumgänglich. In den genannten Bereichen der Annastraße werden Schadstellen beseitigt und aus diesem Grund teilweise an Kopflöchern gearbeitet.

In Stahnsdorf erfolgen Umleitungen des Verkehrs innerörtlich. Die durch die Annastraße verkehrende Buslinie 627 der Regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Luisenstraße und Hildegardstraße durch die Markhofstraße geführt, wo aus diesem Grund an ausgewählten Stellen temporär absolute Halteverbote eingerichtet werden. Autofahrer sollten nach dem Parken oder Halten in diesem Bereich die Schilder noch mal genau lesen.

Es gelten folgende Haltestellenänderungen:



• Stahnsdorf, Florastr. – Die Haltestelle ist zur Ersatzhaltestelle in der Markhofstraße Ecke Florastraße verlegt.

• Stahnsdorf, Annastr. – Die Haltestelle wird nicht von der Linie 627 bedient.

Text: Gemeinde Stahnsdorf, Regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH; Foto: pixabay.com