Video: Trocken-Marina mit Schwimmhalle?

Trocken-Marina mit Schwimmhalle? Alternativkonzept im Teltower Hafenausschuss diskutiert.

Teltows größtes Infrastrukturprojekt – die Teltower Marina. Eigentlich sollten schon in diesem Frühjahr die ersten Boote in Teltow anlegen. Doch der Bau des Stadthafens wurde durch ein Altlastenproblem verzögert, das größer als angenommen war. Dadurch sind die Kosten für das Projekt mittlerweile um rund das Dreifache gestiegen. Auf Initiative von Kritikern wurden deshalb am 28. März im Hafenausschuss der Stadt Überlegungen für ein Alternativkonzept zur Marina vorgestellt.

Quelle: teltowKanal