Schwitzen statt Erfrischung: Freibad Kiebitzberge kurzfristig geschlossen

Das Wochenende wird heiss, heiss, heiss. Wer will da schon bei der Hitze weiterschwitzen? In Kleinmachnow fällt eine Abkühlung in der nächsten Zeit leider aus: Das Freibad Kiebitzberge musste kurzfristig die Pforten schließen. Grund ist wohl ein Rohrbruch in einer anliegenden Straße. Dieser schränkt auch die Wasserversorgung im Freibad ein. Auch in der Ruhlsdorfer Straße in Stahnsdorf wurde die Wasserversorgungam Mittag kurzfristig eingestellt.

Wie lange es dauern wird, den Schaden an der Wasserversorgung zu beheben, ist bisher nicht bekannt.

Das Freibad hatte vor wenigen Wochen nach längerer Umbauphase wiedereröffnet. Das von den Gemeinden Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf gemeinsam betriebene Freibad lockt seit Jahrzehnten Schwimmbegeisterte an den Teltowkanal, aber jedes noch so beliebte Bad muss im Laufe der Jahre einmal grundsaniert werden. Im ersten Bauabschnitt waren neue Umkleiden, Duschen und ein neu gestalteter Sauna-Bereich installiert worden, nun wurden die Becken mit der dazu gehörenden Wasser- und Filtertechnik modernisiert. Die Kosten für die Gesamtsanierung betrugen etwas über sechs Millionen Euro.

Im Jahr 2014 erlitt das Freibad selbst einen Rohrbruch in der Hochsaison und musste für einige Tage den Betrieb einstellen.

Text/Foto: TSB