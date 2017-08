Grünes Licht für den Güterfelder Damm

Eine neue Ampel macht den vielbefahrenen Güterfelder Damm (L 77) in Stahnsdorf jetzt sicherer. Seit dem 24. August steht die Ampel an der Kreuzung Güterfelder Damm/ Bergstraße/ Hildegardstraße und hilft insbesondere Autofahrern, die aus der Bergstraße kommen, bei der Überquerung der unübersichtlichen Kreuzung. „In den zurückliegenden Jahren gab es temporäre Lösungen, zum Beispiel Drängelgitter für die Radfahrer. Nun ist endlich die Ampel als wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit realisiert“, freut sich Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers. Zusammen mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark und Vertretern des technischen Dienstleisters Swarco Traffic Systems GmbH hatte er die Lichtsignalanlage persönlich in Betrieb genommen.

Mehrere Jahre lang hatte die Gemeindeverwaltung Stahnsdorf auf den Landesstraßenbetrieb Brandenburg eingewirkt, bei der Unteren Verkehrsbehörde in Potsdam-Mittelmark einen Antrag für die Errichtung der dringend notwendigen Lichtsignalanlage zu stellen. Diesem Begehren wurde 2016 stattgegeben und der Antrag vom Landkreis befürwortet.

Die erforderlichen Bauarbeiten begannen bereits Ende des vergangenen Jahres. Als bauvorbereitende Maßnahme wurden unter anderem Altglascontainer in der Hildegardstraße versetzt, sie erhielten bis auf Weiteres ihren neuen Standplatz in der Annastraße, nahe der Einmündung der Augustastraße.

Quelle: Gemeinde Stahnsdorf