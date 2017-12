Geänderte Busfahrpläne für Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf

Wer Weihnachten, Silvester und Neujahr pünktlich sein will oder muss: die Busse im TKS-Bussystem fahren nach geändertem Fahrplan.

Vom Werktagsfahrplan wird wie folgt abgewichen:



Heiligabend gilt der normale Samstagsfahrplan. Das Nachtverkehrsangebot der BVSG-Linie N12 (Berlin-Zehlendorf – Kleinmachnow – Stahnsdorf) und N43 (Potsdam – Stahnsdorf – Kleinmachnow – Teltow) entspricht den Fahrplanzeiten von Samstag zu Sonntag.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gilt jeweils der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Die Busse im Nachtverkehr fahren nach den Fahrplanzeiten für die Nächte von Samstag zu Sonntag.

Silvester werden die Busse auf allen BVSG-Linien nach Samstagsfahrplan eingesetzt. In TKS wird das Fahrtangebot verdichtet. Auf den Linien 622 und 623 wird der 30-Minuten-Takt am Abend um eine Stunde bis ca. 23:30 Uhr verlängert.

Der Nachtverkehr der Linien N12 (Berlin-Zehlendorf – Kleinmachnow – Stahnsdorf) wird von ca. 0:30 Uhr bis ca. 4:30 Uhr auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet. Auch auf der Linie N43 (Potsdam – Stahnsdorf – Kleinmachnow – Teltow) verkehren zwischen Stahnsdorf und Teltow zwei Busse pro Stunde. Zusätzlich wird die Linie N43 in dieser Nacht über die reguläre Endhaltestelle "S-Bahnhof Teltow Stadt" bis zur Haltestelle "Teltow, Bahnhof" verlängert.

Auf den BVSG-Linien X1, 601, 607, 620, 622, 623 und 643 entfallen einzelne Fahrten bzw. Fahrtabschnitte zwischen ca. 23:00 Uhr und ca. 0:00 Uhr.

Am Neujahrstag gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Die BVSG-Nachtlinien verkehren in der Nacht zum Freitag wie in den Nächten von Sonntag zu Montag.

Alle Verbindungen im Überblick



Fahrgästen wird empfohlen, zur Verbindungssuche die VBB-Fahrinfo zu nutzen. Dort sind alle zusätzlichen Fahrten sowie Abweichungen vom Regelfahrplan im Weihnachts- und Silvesterverkehr nachzulesen und werden in den Auskünften berücksichtigt. Das Kundenbüro Waldschänke hat vom 21. Dezember 2015 bis einschließlich 4. Januar 2016 geschlossen.

Weitere Informationen und die gültigen Fahrpläne gibt es unter www.pm-bus.de oder unter der Telefonnummer 0331 7491-30. unter der Telefonnummer 0331 7491-30.