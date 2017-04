Frühjahrsputz in Teltow

Im Interesse der allgemeinen Sauberkeit ruft die Stadt Teltow ihre Bürgerinnen und Bürger auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Frühjahrsputz auf. Hintergrund und Zweck der Aktion ist es, durch die Reinigung markanter öffentlicher Flächen sowie privater Grundstücke und Vorgärten gemeinsam eine Verschönerung des Stadtbildes zu erreichen. Der Frühjahrsputz wird in diesem Jahr am 8. April stattfinden. Im Zuge des Aktionstages sind drei „Putz-Routen“ geplant. Die Routen starten auf dem Marktplatz und führen die freiwilligen Helfer über drei bis sechs Kilometer lange Strecken durch das Stadtgebiet. Die kürzeren Routen sind auch für Familien mit Kindern geeignet.

Wer gern beim Frühjahrsputz mitwirken möchte, kann sich am 8. April um 8:45 Uhr auf dem Marktplatz in der Teltower Altstadt einfinden. Dort wird eine kleine Einweisung erfolgen. Außerdem werden die benötigten Arbeitsutensilien wie Handschuhe und blaue Säcke zur Verfügung gestellt. Für 9:00 Uhr ist dann der offizielle Start vorgesehen. Nach getaner Arbeit bzw. als Ausklang ist um die Mittagszeit auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ein gemeinsames Grillen vorgesehen.

Wer lieber im häuslichen Umfeld oder vor der eigenen Tür Ordnung schafft, dem wird empfohlen, dies ebenfalls auf den 8. April zu legen. Die Stadt hofft auf eine rege Teilnahme und gute Laune.

Text: PM; Foto: Verlag