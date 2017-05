Aus dem belgischen Zeebrügge kommend, traf am 29. April das größte Kreuzfahrtschiff der diesjährigen Sommersaison im Kieler Hafen ein. Die mit 138.000 BRZ vermessene, 333 m lange MSC Fantasia lief am frühen Morgen in die Förde ein und wurde von den Wasserfontänen eines Hafenschleppers bis an ihren Liegeplatz am Kreuzfahrtterminal Ostseekai begleitet.

Im Rahmen eines anschließenden Bordempfangs begrüßte Hafenchef Dr. Dirk Claus den Kapitän des Schiffes Stefano Aiello herzlich in Kiel und überreichte die offizielle Erstanlaufplakette des Kieler Hafens. Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG: „Wir freuen uns sehr, erstmals ein Schiff der großen MSC Fantasia – Klasse in Kiel begrüßen zu können. Dies zeigt, dass auch in der Ostsee immer größere Kreuzfahrtschiffe eingesetzt werden.“ Am Ostseekai und im Ostuferhafen sind Terminalanlagen und Logistik bereits auf Schiffe mit 4.000 Passagieren und mehr ausgerichtet.

Von Kiel aus unternimmt die MSC Fantasia in dieser Saison insgesamt 21 Reisen. Sie ist damit – zusammen mit der „AIDAvita“ – auch der häufigste Gast auf der Förde.

MSC-Kreuzfahrtschiffe laufen den Kieler Hafen bereits seit zwölf Jahren regelmäßig an.

Den Auftakt machte am 4. September 2005 die Rhapsody, bevor Kiel in 2006 zum Basishafen der Reederei aufstieg. Kiel ist seither fester Bestandteil der Routenplanung für Nordeuropa und wurde bis dato 332-mal von neun verschiedenen MSC-Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Dirk Claus: „MSC ist die Reederei mit den bisher meisten Kiel-Anläufen. Uns verbindet eine langjährige vertrauensvolle Partnerschaft.“ In Kiel gingen bisher knapp 1,2 Mio. Passagiere an oder von Bord eines MSC-Schiffes. In diesem Jahr werden voraussichtlich erneut weit mehr als 100.000 MSC-Gäste hinzukommen. Zur Kieler Woche, dem größten maritimen Volksfest und Segelsportereignis des Nordens, wird die „MSC Fantasia“ in diesem Jahr gleich zweimal, am 17. Juni und am 24. Juni, auf der Förde zu sehen sein. Wenn die „MSC Fantasia“ dann am 2. September 2017 in Kiel einläuft, markiert dies den 350. Anlauf eines MSC-Kreuzfahrtschiffes in Kiel.

Zu den Stammkunden des Hafens gehören neben MSC auch die Schiffe der Reedereien AIDA, Costa und TUI Cruises sowie weiterer namhafter deutscher und internationaler Anbieter. Bis Saisonende werden voraussichtlich 500.000 Kreuzfahrtpassagiere zusätzlich zu den etwa 1,6 Mio. Fährpassagieren in Kiel erwartet.

Foto: Das Einlaufen des Kreuzfahrtschiffes MSC Fantasia in Kiel am 29. April 2017.

Text: VTN; Foto: Udo Horn