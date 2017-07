Condor fliegt in der kommenden Wintersaison wieder nach Sotchi

Zum Skiresort Rosa Khutor in Russland geht es auch im kommenden Winter nonstop ab Berlin. Am 5. Februar 2017 landete der erste Direktflug aus Berlin mit deutschen Touristen an Bord auf dem internationalen Flughafen von Sotchi. Die neue Charterkette wurde vom Management des Skigebietes Rosa Khutor in Kooperation mit Condor kurzfristig organisiert, um die Region als neues Ski-Reiseziel für Gäste aus Deutschland zu etablieren. Auch in der kommenden Wintersaison wird es diese Charterkette in die beliebte Region wieder geben. Die Flugverbindung ab Berlin nach Sotchi wird in der Zeit vom 15. Januar bis 02. März jeweils sonntags angeboten. Flugdauer: drei Stunden. Durchführende Fluggesellschaft ist Condor.

Der Bergkurort Rosa Khutor ist der erste russische Kurort, der ein Komplettpaket an Leistungen für deutsche Gäste anbietet. Die Winterpauschalreisen können über Reisebüros oder auch online auf der Seite des Resorts gebucht werden. Der Reisepreis für eine 7-tägige Reise in den Nationalpark beginnt bei 813 Euro inklusive Flug, Transfers sowie Übernachtung/Frühstück (2*-4* Hotels). „Wir sind uns sicher, dass die deutschen Gäste Freude daran haben werden, Rosa Khutor als neuen, modernen Wintersportort zu entdecken, und dies mit nur drei Stunden Flugdauer quasi fast vor der Haustür.“, ist sich die Marketingdirektorin des Kurortes, Olga Filipenkova sicher.

Flugtickets sind jedoch nicht nur als Bestandteil einer Pauschalreise buchbar, sondern können auch im Einzelplatzverkauf auf der Seite des Resorts oder der Fluglinie bzw. bei jedem Reisebüro (GDS-System) erworben werden. Damit ist das Produkt nicht nur für deutsche Urlauber interessant. Auch russischen Touristen bietet sich damit erstmals die Möglichkeit, nonstop nach Europa zu fliegen. Rosa Khutor ist mit 94 Kilometern Skipiste das größte Skigebiet Russlands. Rund 1,8 Millionen Besucher verbrachten 2016 in dem weniger als eine Stunde vom Flughafen entfernten Resort. In den Jahren 2013 bis 2015 wurde Rosa Khutor jeweils mit dem „Welt Ski Award“ als bestes Skigebiet Russlands ausgezeichnet. Die Destination ist nicht nur als Winterziel attraktiv sondern bietet auch in den Sommermonaten vielfältige aktive Erholungsmöglichkeiten. Durch die Lage in den Bergen und gleichzeitig in unmittelbarer Nähe zum Meer ist Rosa Khutor auch bei Wellness- und Erholungssuchenden gern gebucht.

PM/Foto: VTN