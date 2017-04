Am 8. April feierte der Ludwigsfelder Leichtathleten-Verein LLV 20-jähriges Jubiläum. Trotzdem wurden nicht nur 20 Jahre LLV, sondern auch 60 Jahre Leichtathleten in Ludwigsfelde gefeiert. Denn die hatten sich schon 1957 in der BSG-Motor organisiert.

Quelle: teltowKanal