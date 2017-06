Velothon und Radkriterium: Einschränkungen bei Regiobus

Durch das Radrennen Velothon, dessen Strecke u.a. durch Berlin-Zehlendorf, Kleinmachnow, Stahnsdorf, Güterfelde, Schenkenhorst und Sputendorf verläuft, kommt es am Sonntag, den 18. Juni in der Zeit von etwa 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu größeren Verkehrseinschränkungen auf den Linien X1, 601, 620, 622, 623, 626, 627 und 629.

Die Verbindungen von Stahnsdorf und Kleinmachnow nach Teltow und Zehlendorf-Mitte werden durch die Sperrung der Landesstraße 77 Zehlendorfer Damm (Kleinmachnow) bzw. Lindenstraße – Güterfelder Damm (Stahnsdorf) für das Radrennen unterbrochen.

Linien X1 und 601:

Die Linien werden geteilt und verkehren in den Abschnitten (a) S Potsdam Hbf – Stahnsdorf, Waldschänke und (b) Teltow, Feuerwehr – Teltow, Bahnhof bzw. Sigridshorst. Zwischen Stahnsdorf, Waldschänke und Teltow, Feuerwehr ist der Linienbetrieb eingestellt. Die Linie 601 wird zudem in Teltow aufgrund einer des Radkriteriums von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Warthestr. und Nuthestr. über Potsdamer Straße und Katzbachstraße umgeleitet. Die Haltestellen Neißestr. und Einkaufszentrum Oderstr. werden nicht bedient, ersatzweise wird an der Haltestelle Havelstr. gehalten.

Linie 620:

Die Linie wird geteilt und verkehrt in den Abschnitten (a) S Wannsee Bhf – Kleinmachnow, Rathausmarkt und (b) Teltow, Warthestr. – S Teltow Stadt/Gonfrevillestr. Die Fahrten S Wannsee Bhf –Kleinmachnow, Rathausmarkt verkehren weiter als Linie 622 nach U Krumme Lanke. Zwischen Kleinmachnow, Rathausmarkt und Teltow, Warthestraße ist der Linienbetrieb eingestellt.

Linie 622:

Die Linie verkehrt nur im Abschnitt U Krumme Lanke – Kleinmachnow, Rathausmarkt. Die Fahrten sind ab Rathausmarkt durchgebunden auf die Linie 620 nach S Wannsee Bhf. Der 30-Minuten-Takt beginnt an diesem Tag bereits um 9:00 Uhr.

Linie 623:

Die gesamte Linie wird zwischen ca. 9:00 Uhr und ca. 13:00 Uhr eingestellt.

Linie 626:

Die Linie verkehrt während der Sperrung nur im Abschnitt Stahnsdorf, Grüner Weg – Teltow, Ruhlsdorf.

Linie 627:

Das Rufbus-Angebot dieser Linie steht erst ab 13:48 Uhr zur Verfügung.

Linie 629:

Die gesamte Linie wird zwischen ca. 9:00 Uhr und ca. 13:00 Uhr eingestellt.

Die Sonderfahrpläne für die genannten Linien sind im Internet unter www.regiobus-pm.de abrufbar und in der Fahrplanauskunft des VBB eingepflegt.

Text: Regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH; Foto: pixabay.com