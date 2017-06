Stahnsdorf möchte seinen Leitbildprozess noch in diesem Jahr abschließen. Darum sind am 1. und 2. Juli jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr Bürger, Gemeindevertreter und Vertreter aus Vereinen und Organisationen zu einem gemeinsamen Workshop mit der Gemeindeverwaltung eingeladen. „Wir legen Wert auf eine breite Einbindung der Bürgerinnen und Bürger und ich lade daher jeden von ihnen herzlich zu unserer Veranstaltung ein“, sagt Bürgermeister Bernd Albers. Bei dem zweitägigen Workshop sollen in vier Arbeitsgrupppen die Ergebnisse des „World Cafés“ vom 11. März verdichtet werden. Das betrifft folgende Bereiche:

• Leben, Wohnen, Arbeiten, Umwelt

• Soziales, Familie, Kinder, Jugend, Senioren

• Verkehr, Mobilität, technische Infrastruktur, Wirtschaft

• Bürgerschaftliches Engagement, Identität, Kultur, Freizeit.

Die bislang gesammelten Ideen werden dabei für eine politische Beschlussvorlage aufbereitet. Moderierend und mit reichlich Know-how aus früheren Leitbildprozessen in anderen deutschen Kommunen ausgestattet, unterstützt die Bertelsmann-Stiftung auch weiterhin den Prozess.

Der Leitbildprozess wurde Ende 2014 initiiert. Seitdem fanden sich die Gemeindevertreter zu zwei gemeinsamen Klausurtagungen zusammen, um ein Grundkonstrukt mit Themenschwerpunkten zu erarbeiten. Dieses floss wiederum in die Tagesordnung des „World Cafés“ im März ein, also der Phase der Bürgerbeteiligung. Mit der Arbeitsgruppenphase steht man nun kurz vor der notwendigen Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

Text: Gemeinde Stahnsdorf; Foto: pixabay.com