Berlin: Senator Kollatz-Ahnen eröffnete Bürgerbüro

Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) ist direkt gewählter Abgeordneter für Steglitz-Südende. Er zog nach der Abgeordnetenhauswahl am 18. September 2016 neu in das Berliner Landesparlament ein. Seit 2014 ist er Senator für Finanzen in Berlin. Am 29. März eröffnete er sein Bürgerbüro in der Schützenstraße 15 in 12165 Berlin. Das neue Bürgerbüro befindet sich in der Nähe des S-Bahnhofes Rathaus Steglitz und ist von dort aus gut zu erreichen. Senator Matthias Kollatz-Ahnen dankte allen Wahlkampfunterstützern und den fleißigen Helfern, die bei der Renovierung mitgeholfen hatten. Er betonte: „Hier werden regelmäßig Versammlungen und Veranstaltungen stattfinden.“

Bildunterschrift: Andreas Geisel (SPD) Senator für Inneres uns Sport und Senator für Finanzen Dr. Matthias Kollatz-Ahnen (v.l.)

Text: Andreas Gröschl/ Foto: Peter Krienelke