Am 20. Januar können Interessierte sich bei der 11. Teltower Ausbildungsmesse über 250 verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, wusste Schirmherrin Heidi Hetzer bei der Pressekonferenz in der vergangenen Woche zu berichten.

Quelle: teltOwkanal