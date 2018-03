Teltow: Wie steht es eigentlich um Ihr Wasser?

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, AfU e.V. ein eingetragener Naturschutzverein, bietet am 8. März 2018 die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasserauf­bereitung und einer optimalen Bodendüngung zu informieren.

In der Zeit von 11:00 – 12:00 Uhr können Interessierte im Mehrgenerationenhaus „Philantow“, Mahlower Str. 139 in Teltow, auch Wasser- und Bodenproben untersuchen lassen. Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollten Sie frisch abgefülltes Wasser (ca.1 Liter) in einer Mineralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter z.B. Schwermetalle oder auf Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität überprüft werden.

Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung entgegen­genom­men. Hierzu ist es notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass insgesamt ca. 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen.

Text: PM / Foto: pixabay.de