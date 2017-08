Schreib mal wieder: Neue Postkarten mit Teltower Motiven sind da

Ob aus dem Urlaub, an die Großtante oder als kleiner Gruß an die Kollegen zwischendurch: Die gute alte Postkarte lebt noch immer. Besonders in Zeiten von Whatsapp & Co hat der handschriftliche Gruß seinen Charme nicht verloren – ganz im Gegenteil. Klicken und posten kann schließlich jeder – erst mit einer selbstgeschriebenen Postkarte wird der kurze Gruß zu einem echten Unikat. Und wer unverhofft eine Karte im Briefkasten findet, statt nur die nächste Rechnung, freut sich ganz besonders.

Teltower verschicken Grüße

Mit der neuen Postkarten-Edition können jetzt auch Teltower und Teltow-Freunde ihre handschriftlichen Grüße in die ganze Welt verschicken. Das Buchkontor Teltow bietet die neue Edition ab sofort zum Verkauf.

„Mit den Postkarten zeigen wir, dass Teltow schöner ist, als man vielleicht zuerst denkt“, erklärt Inhaberin Vanessa Arend-Martin. Die malerischen Motive hat sie zusammen mit mit ihrem Ehemann und der Autorin Carola Fußwinkel selbst erstellt.

Sonnenblumen, Herbstgelb und Teltower Rübchen

Zu sehen sind unter anderem die Buschwiesen in einem herbstlichen Gelb, der Zickenplatz, das Rathaus und die alte Biomalzfabrik. Auch Blick über den Teltow-Kanal, ein leuchtendes Sonnenblumenfeld und das typische Rübchen-Motiv darf nicht fehlen. Wer sich beeilt, kann sogar noch eines der letzten Exemplare der handgezeichneten Postkartenmotive des Ehemanns der Inhaberin erwischen.

Wer also seinen Lieben noch einen schnellen Sommergruß schicken oder schon die ersten Glückwünsche zum Schulanfang loswerden möchte, kann sich im Buchkontor mit den stimmungsvollen Motiven eindecken.

Adresse: Buchkontor Teltow, Breite Straße 19, 14513 Teltow