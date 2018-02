Nahtloser Übergang: Neue Postfiliale in Teltow eröffnet am 21. Februar

Nachdem die Schließung der Postfiliale in der Teltower Asternstraße 2 bekannt wurde, entrüsteten sich Einwohner aus Teltow und Ruhlsdorf. Besonders für ältere Mitbürger bedeute die Schließung der Filiale weitere und damit auch mühsamere Wege. Doch jetzt gibt es Entwarnung – Teltow bekommt eine neue Postfiliale, und zwar schon am 21.02.2018. Die neue Filiale wird im Geschäft für Sport und Freizeit in der Teltower Straße 39 eröffnet. Die Öffnungszeiten: Montags bis Freitags von 11:00 bis 19:00 Uhr, Samstags von 11:00 bis 18:00 Uhr.

Die Filiale in der Teltower Asternstraße 2 wird nach der Kündigung durch den Filialpartner der Deutschen Post AG mit Ablauf des 28.02.2018 schließen.

Text: pst / Foto: pixabay CC0 Creative Commons