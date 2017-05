Wenn die Sonne scheint, und der große Hunger sich meldet, will man eigentlich nur eins – raus aus dem Büro. Burger vom golden M, Pizza vom Lieferservice? Nö, richtig gute italienische Küche steht auf dem Plan. Das "Nuova Italia" in der Rheinstraße 7A bietet von 11.00 bis 16.00 Uhr eine wöchentlich wechselnde Mittagskarte mit großer Auswahl – und das zu Fast Food Preisen.

Vor sechs Jahren zog Chef Luca und sein Team von der Schloßstraße in Steglitz nach Teltow. Sein Rezept für den geschäftigen Ort im Speckgürtel Berlins: frische und saisonale Zutaten, individuell zubereitete Gerichte, ausgesuchte Weine und das alles garniert mit einer Portion italienischer Lebensart. Zwar nur bedingt für die Mittagspause geeignet, aber einen Blick wert, ist die Weinkarte. Mit über 100 Weinen aus 14 italienischen Anbaugebieten lässt sie das Herz eines jeden Weinliebhabers schneller schlagen.

Mittags beim Nuova Italia Business Lunch



Für den großen und auch den kleinen Hunger stehen viele Gerichte zur Auswahl, die frisch gekocht, lecker und vor allem bezahlbar sind. Selbst wenn die Mittagspause nicht so lang ausfallen kann, kommt man im "Nuova Italia" auf seine Kosten. Der Service ist schnell und freundlich, ratzfatz stehen die gut gefüllten Teller auf dem Tisch. Vorher gibt es aber noch Bruschetta – frische Tomaten und Zwiebeln auf ebenso frischem Brot.

Die Preise für ein Tagesgericht liegen zwischen 5,50 Euro und 6,50 Euro. Der Business Lunch mit wahlweise Salat oder Tagessuppe kostet 8,00 Euro. Das typische Pizzeria-Ambiente ist gemütlich, bei schönem Wetter lässt man es sich auf der großen Terrasse gut gehen. Das "Nuova Italia" ist bei Geschäftsleuten beliebt und wird in der Mittagszeit gerne von den Mitarbeitern der vielen in der Gegend ansässigen Firmen besucht. Nadine ist eine von ihnen: "Meine Mittagspause ist nicht so lang aber ich habe wirklich nicht immer Lust auf belegte Brötchen. Wenn ich bedenke, was unser Bäcker inzwischen für ein Baguette aufruft, da komme ich doch lieber hier her." Wir übrigens auch, deshalb gehört dieses Restaurant ebenso zu unseren Mittagspausen-Perlen, wie der "Curry Imbiss" in der Oderstraße.