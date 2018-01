Oma an den Turntables, Opa auf der Guzzi: Was heißt schon alt?

New York, Berlin, Dortmund, Bochum – und Stahnsdorf: Es gibt sie überall, die aktiven Senioren, die selbst jungen Menschen ein herzliches "Respekt, Alter" entlocken. Ob graumeliertes Sport-Ass, angesagte DJane oder ambitionierter und engagierter Silver Surfer, die "neuen Alten" zeigen, dass die Facetten des Alterns quasi unendlich sind. Eindrucksvoll beweist dies auch die derzeitige Wanderausstellung "Was heißt schon alt?" des Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ). Sie zeigt die Vielzahl der gelungenen, nicht nur der prämierten, Beiträge zum gleichnamigen Foto- und Videowettbewerb, den das Ministerium 2011 ins Leben gerufen hatte.

Am 10. Januar 2018 eröffneten Dr. Ingrid Witzsche, Geschäftsbereichsleiterin bei der Akademie 2. Lebenshälfte, ihre Kollegin und Ehrenamtskoordinatorin Beate Lisofsky sowie Bürgermeister Bernd Albers die gut zweieinhalbwöchige Ausstellung im Gemeindezentrum Stahnsdorf, die nach dem 26. Januar 2018 auf Weltreise geht. Die Liste der Orte, wo die Leihgaben des BMFSFJ in diesem Jahr noch zu sehen sind, ist lang und abwechslungsreich. Im Juni und Juli 2018 wird die Ausstellung auch in New York zu sehen sein. Wo die Ausstellung noch zu sehen ist, erfährt man auf der Seite www.programm-altersbilder.de.

"Es gilt, die Herausforderung des demografischen Wandels nicht nur anzunehmen, sondern auch aktiv zu begleiten und gestalten. Die gesellschaftliche Sensibilisierung für das Thema ist dafür extrem wichtig und daher freue ich mich, dass es uns gelungen ist, diese renommierte Ausstellung zu uns zu holen", sagte Bürgermeister Bernd Albers. Die Liste der weiteren Ausstellungsorte in diesem Jahr spreche eine klare Sprache über die Beliebtheit der Exposition.

Text: PM/pst / Fotos: Gemeinde Stahnsdorf