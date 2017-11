Direkter Draht zum Weihnachtsmann

Auch in diesem Jahr sorgt die Gemeinde wieder dafür, dass Kinderwünsche direkt und schnell zum Weihnachtsmann gelangen. Dafür wurde in der vergangenen Woche der Weihnachtsbriefkasten im Gemeindezentrum aufgestellt. Dort werden die Briefe gesammelt und von der Gemeinde zur Weihnachtspostfiliale nach Himmelpfort transportiert. Alle Briefe, die bis zum 5. Dezember in Stahnsdorf eingeworfen werden, kommen noch pünktlich beim Weihnachtsmann an. Schon Monate vor dem Fest landen in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort unzählige Wünsche. Bis Ende August wurden laut der Deutschen Post bereits rund 2000 Briefe gezählt. Neben Spielzeug seien vor allem Handys und Computer begehrt, aber auch Gesundheit für Geschwister, Eltern und Großeltern.

Wer spontan keine Vorstellung davon habe, wie man sich schriftlich an den Weihnachtsmann persönlich wende, dem helfe laut Gemeinde möglicherweise das Angebot des Soziokulturellen Verein „Eins A“ e. V., der im Rahmen des Lichterfestes wieder das Bemalen und Gestalten von Wunschzetteln anbietet. Kindern eröffne sich so wieder die Möglichkeit, auf vorgefertigten Formularen ihre Wünsche an den Weihnachtsmann niederzuschreiben und auszuschmücken.

Von der Topfpflanze zum stattlichen Weihnachtsbaum



Der lustige Briefkasten steht direkt neben der großen Nordmanntanne, die seit dem 27. November den Eingangsbereich des Gemeindezentrums ziehrt. Mit gut viereinhalb Metern Höhe präsentiert sich der diesjährige Weihnachtsbaum im Foyer des Gemeindezentrums. Wie schon im Vorjahr, handelt es sich auch 2017 um eine Nordmanntanne. Der etwa 20 Jahre alte Baum wurde einst von einem Bürger als Topfgewächs erworben und wurde nach seiner Auspflanzung ─ nun in deutlich gewachsener Form ─ für die öffentliche Nutzung im Rathaus gestiftet.

Lichterfest am 4. Dezember



Ihren ersten großen Auftritt hat die stolze Tanne beim Anleuchten im Rahmen des Lichterfestes am 4. Dezember um 15 Uhr. Dann wird sich die Tanne in voller Pracht präsentieren, vollständig geschmückt. Zum Lichterfest gibt es eine Märchenlesung, Punsch, Glühwein und Waffeln. Außerdem können gleich die Wünsche in den Weihnachtsbriefkasten geworfen werden.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf