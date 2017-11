Pakete abholen auch nach Mitternacht

Das hat wohl fast jeder schon erlebt: Man wartet auf ein Paket und es kommt ausgerechnet dann, wenn man nur mal kurz beim Bäcker ist. Statt der sehnlichst erwarteten Bestellung steckt nur eine Benachrichtigung im Briefkasten, dass das Paket an einer Abholstelle im Ort deponiert wurde, bei der man sich an die Öffnungszeiten halten muss.

Gerade zur Weihnachtszeit, wenn viele Pakete bestellt werden, kann das für den Einzelnen schon mal ein logistisches Problem darstellen. Für die Stahnsdorfer gibt es nun eine praktische Alternative: Im Oktober wurde die erste DHL-Packstation in der Gemeinde aufgestellt. Sie garantiert Versand und Abholung rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr. Drei weitere Packstationen gibt es bisher nur in Teltow.

Die neue Packstation befindet sich in der Annastraße 1, an der Stirnseite des Lebensmittelmarktes zum Güterfelder Damm.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf