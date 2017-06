Neues Konzept für die Annastraße

Das Konzept für die Bebauung der gemeindeeigenen Fläche an der Annastraße in Stahnsdorf wurde auf Grund eines Auftrages der Gemeindevertretung erarbeitet. Das erklärte Bürgermeister Bernd Albers bei dessen Vorstellung. Für diese Aufgabe habe man den Stahnsdorfer Reinhard Knote – einen Statiker im Ruhestand – gewinnen können. Die Planung sieht ein Gebäude direkt an der Annastraße vor, in dessen zweitem Obergeschoss sich die neue Bibliothek und ein Bürgersaal mit dem gleichen Fassungsvermögen wie die Aula der Zille-Schule befinden und welches mit dem Gemeindezentrum durch eine Brücke verbunden ist. In den beiden unteren Stockwerken soll die Feuerwehr mit Fahrzeughalle, Umkleideräumen, Werkstatt und Schulungsräumen Platz finden. Dahinter ist ein Dienstleistungs- und Gewerbezentrum vorgesehen. Das teilweise im Boden versenkte Untergeschoss soll für Parkflächen genutzt werden. Auf dem Dach könnten vier Seniorenappartements Platz finden. In einigen mehrgeschossigen Punkthäusern wäre Raum für 50 bis 100 barrierefreie Wohnungen. Für einen Teil der Fläche ist eine Nutzung als Bolzplatz und als Grünanlage geplant. Einige Anwesende äußerten bereits offen ihre Bedenken gegen den großen Gebäuderiegel an der Annastraße und die Punkthäuser in unmittelbarer Nähe ihrer Eigenheime. Bürgermeister Albers rief die Stahnsdorfer dazu auf, sich die Planung im Foyer des Gemeindezentrums bis zum 15. Juni anzusehen, ihre positiven oder kritischen Anmerkungen sowie Änderungsvorschläge entweder vor Ort zu hinterlassen oder aber per E-Mail an gemeinde@stahnsdorf.de (ohne MS-Office-Anhänge) einzusenden.

Text: Herbert Weiß; Foto: Gemeinde Stahnsdorf