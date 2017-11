Mahlzeit! Bürgermeister Albers dankt für die Sturmeinsätze der Feuerwehr

Bürgermeister Bernd Albers servierte am Mittwochabend am Dorfplatz den Kameradinnen und Kameraden der Gemeindefeuerwehr Stahnsdorf, Güterfelde und Schenkenhorst/Sputendorf. Zwar ist jeder einzelne Einsatz der Feuerwehren wichtig, allerdings war die Unterstützung der Aufräumarbeiten nach dem schweren Stürmen „Xavier“ und „Herwart“ in den ersten und letzten Oktobertagen dieses Jahres etwas Außergewöhnliches.

Mensch und Material an die Grenzen gebracht

Schließlich brachten diese Unwetter sowohl Mensch als auch Material an seine Grenzen, und gleichzeitig

zeigte sich dabei, dass die Gemeindefeuerwehr Stahnsdorf ihr Handwerk sicher beherrscht. „Als Dank für

beide kräftezehrenden Leistungen, die sich jeweils über mehrere Einsatztage erstreckten, hat sich die

Verwaltung diese besondere Form der Wertschätzung einfallen lassen“, sagte Bürgermeister Bernd

Albers.

Stärkung nach den Sturmeinsätzen

Bereits im Nachgang zu den sintflutartigen Regenfällen vom Juni dieses Jahres hatte er eine

Ehrung in Form gesonderter Dankesurkunden an die Wehrführungen vorgenommen. „Diesmal sollte es

etwas sein, um Kraft für weitere Einsätze zu tanken, etwas für das leibliche Wohl“, so Albers.

Knapp 60 Personen waren der Einladung der Gemeindeverwaltung gefolgt. In der eigens für die

gemütliche Zusammenkunft freigeräumten Fahrzeughalle konnten sich die Einsatzkräfte an zwei jungen Backschweinen mit Sauerkraut und Beilagen gütlich tun. Bürgermeister Albers übernahm die Tranchierarbeit der Ferkel.

Text/Foto: Gemeinde Stahnsdorf/aj