Kita Buddelflink in Stahnsdorf ist „Kita Cool 2018“

Herzlichen Glückwunsch an die "Kita Buddelfink" in Stahnsdorf! Per Zufallsprinzip wurde die Kita am 19. Februar 2018 um 8.20 Uhr ausgewählt und bei der „Radio TEDDY-Morgenshow“ bekanntgegeben. Aufmerksame Hörer hatten dann 15 Minuten Zeit, beim Radiosender für ihre Kita anzurufen, um den Kindern und Erziehern den begehrten Preis zu sichern. Den Gewinn wollen der Vorstandsvorsitzende des ADAC Berlin-Brandenburg, Manfred Voit, sowie die Radio TEDDY-Moderatoren Bettina und Tobi am 21. Februar 2018 persönlich in Stahnsdorf überbringen.

Dank „Kita Cool 2018" kann sich die Kindertagesstätte im Ortsteil Güterfelde den langersehnten Wunsch nach Balancierbalken und Instrumenten für die geplante Musikstrecke im Garten erfüllen. Denn die Kita aus Stahnsdorf gehört zu den glücklichen Gewinnern der vom ADAC Berlin-Brandenburg und von Radio TEDDY initiierten Aktion „Kita Cool 2018“. Neben einer ADAC Verkehrssicherheitsstunde „Aufgepasst mit ADACUS“ und einem Satz Sicherheitswesten dürfen sich die Vorschulkinder über eine kleine Finanzspritze von 500 Euro für die Kita-Kasse freuen.

Wie wir bereits berichtet haben, wird bis zum 9. März täglich eine Gewinner-Kita in der „Radio TEDDY-Morgenshow“ ausgelost. Ob ein neues Klettergerüst, zusätzliche Spielzeuge oder Renovierungsarbeiten, mit der Gewinnsumme können viele kleine Wünsche erfüllt werden. Unter www.radioteddy.de können sich interessierte Kindereinrichtungen aus Berlin und Brandenburg registrieren.

Text: PM / Bild: pixabay CC0 Creative Commons