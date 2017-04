Frühjahrsputz in Stahnsdorf

Am Samstag, den 8. April 2017 heißt es in Stahnsdort wieder: Großreinemachen! Bürgermeister Albers ruft Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfer zum Frühjahrsputz in ihren Wohngebieten auf. An dem regionalen Frühjahrsputz nehmen jedes Jahr viele Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Stahnsdorf einschließlich der Ortsteile teil. Ziel ist es, in den Wohngebieten und Siedlungen selbstständige Reinigungen zu organisieren und durchzuführen. Angesprochen fühlen dürfen sich auch die ortsansässigen kommunalen bzw. die privaten Wohnungsgesellschaften, welche die Reinigungsaktion aktiv unterstützen können.

Die jährlich stattfindende Gemeinschaftsaktion soll das Erscheinungsbild der Gemeinde zu verbessern. In diesem Jahr führt die Verwaltung die Veranstaltung in Form einer Pflanzaktion am Gemeindezentrum durch. Auch gezielte Pflegeschnitte an umliegenden Gehölzen sind am Veranstaltungstag geplant. „Dieses Jahr steht im Zeichen des Umbaus des Eingangsbereichs, wofür die Baugenehmigung bereits beantragt ist. Wir möchten schon jetzt einen Teil zur Verschönerung des Rathausumfelds leisten, indem wir diesen an ausgewählten Stellen gezielt begrünen und bepflanzen", sagt Bürgermeister Bernd Albers.

Interessierte Putzteufelchen und Mitstreiter treffen sich am 8. April 2017 um 10 Uhr am Gemeindezentrum Stahnsdorf (Treffpunkt: Haupteingang).

Es ist ratsam, eigene Arbeitsgeräte wie Harken und Arbeitshandschuhe mitzubringen, da entsprechende Utensilien, wie z. B. Pflanzschaufeln, nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen.