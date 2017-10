Flüsternde Bücher und irische Klänge: Die „Lange Nacht“ wird magisch

Während ihrer „Langen Nacht“ am 14. Oktober kann man die Stahnsdorfer Bibliothek sinnlich erleben – es warten Illuminationen, Live-Musik und eine ganz besondere Lesung.

Wenige Wochen nach der Eröffnung der begleitenden Ausstellung im September strebt das Festjahr „70 Jahre Bibliothek Stahnsdorf“ seinem Höhepunkt entgegen: Am 14. Oktober lädt die Gemeinde Stahnsdorf zur „Langen Nacht der Bibliothek“. Um 19:30 Uhr öffnen sich die Türen des Gemeindezentrums zu einer wahrhaft außergewöhnlichen Veranstaltung.

In geschmückten Fluren und illuminierten Räumen präsentieren die Bibliothekarinnen Christiane Golz und Carolin Mazloumian mit Unterstützung durch Freiwillige aus dem Leserkreis ein buntes Programmpaket. Zur musikalischen Einstimmung hat die Bibliothek die Berliner Irish-Folk-Band „Flinkfinger“ eingeladen. Im Anschluss wird es Grußworte geladener Gäste geben, darunter Bürgermeister Bernd Albers.

In den geheimnisvoll beleuchteten Räumen der Bibliothek gibt es viel zu entdecken: So kann man unter anderem „flüsternden Büchern“ lauschen. Dabei handelt es sich um Ausschnitte aus Lesungen, die über versteckte Lautsprecher wiedergegeben werden. Auch eine Art „Schnitzeljagd“, die die Besucher zur Recherche animieren soll, wird es geben. Die Gäste können zudem die Falztechnik trainieren und so ihren eigenen Bibliotheksflyer in Buchform kreieren. Mit einem Sektempfang und kleinen Snacks wird das mit allen Sinnen zu erfahrende Event abgerundet.

Ab 22 Uhr liest schließlich Autor, Schauspieler, Regisseur, Liedermacher und Synchronsprecher Reinhard Kuhnert („Game of Thrones“ – Das Lied von Eis und Feuer) aus einem Werk des US-amerikanischen Kriminalautors Edgar Allan Poe. Da es für diese Lesung nur ein begrenztes Kontingent an Sitzplätzen gibt, ist eine vorherige Anmeldung unter 03329 646 501 erforderlich.

Text: Gemeinde Stahnsdorf

